Nell'anno del Covid Rollawaycontainer in costante crescita conferma gli obiettivi.

Treviso, 23 Ottobre 2020. Replicare l’ottimo risultato raggiunto nel mercato italiano nel 2019 e spingersi oltre con consegne quotidiane in tutti i Paesi del nord Europa, questi gli obiettivi 2020 di Rollawaycontainer. E se la pandemia da Covid19 ha messo a rischio la crescita del settore industriale, la scelta dell'azienda veneta di puntare sul canale e-commerce da oramai 15 anni ha premiato sotto ogni aspetto.

Già nel 2005 infatti Rollawaycontainer ha attivato il proprio e-commerce ed iniziato la distribuzione alle aziende di attrezzature per la logistica, la sicurezza e la tutela dell’ambiente, proponendo un servizio di consegna di un e-commerce e l’assistenza al cliente di un produttore. Una scelta premiata anche durante la pandemia che con il lockdown ha profondamente cambiato le abitudini dei consumatori lanciando definitivamente il mercato degli acquisti online.

I siti e-commerce, fornendo senza sosta un servizio ai cittadini, hanno colmato l’assenza dei negozi fisici proponendosi come punto di riferimento anche per le aziende, tradizionalmente più caute nei confronti degli acquisti in rete. Durante e dopo il lockdown l'azienda veneta ha visto confermarsi molti clienti storici, ma anche nuove imprese con fabbisogni medi o medio-piccoli oramai impossibilitate ad accedere ai canali tradizionali.

La spinta dell'e-commerce ha consentito a Rollawaycontainer di confermarsi tra le maggiori realtà del settore e raggiungere gli obiettivi 2020 con un fatturato in costante aumento. L'azienda ha dovuto gestire un mercato in forte crescita ma dalla gestione logistica tutt'altro che semplice. Infatti, se basta un click per ordinare un prodotto professionale, il buyer si aspetta poi di ricevere un servizio in linea con quelli proposti dai più comuni canali e-commerce.

Rollawaycontainer ha colto la crescita della domanda e, insieme ai produttori e ai partner logistici, ha creato un’offerta ad hoc per ogni categoria di articolo. Questa scelta a permesso di garantire un servizio di consegna in linea con le aspettative del cliente di un e-commerce, ma anche il rispetto degli standard qualitativi che caratterizzano un servizio di consegna di tipo volumetrico e tutti i servizi ad esso associati come la prenotazione del giorno di consegna, la richiesta della sponda idraulica per lo scarico.

Il target è il cliente informato con esigenze medio-piccole che, per scelta o esigenze di lockdown, si rivolge al mercato e-commerce aspettandosi tempi di consegna rapidi e un servizio di qualità. Per garantire un servizio di questo tipo, e realizzare un'offerta che sia competitiva anche sul piano economico, è necessario studiare una politica di prezzi in partnership con produttori e fornitori di logistica.

Rollawaycontainer grazie alla collaborazione con i propri partner logistici e ai due hub in condivisione situati in Germania e Francia ma anche alla crescita esponenziale degli acquisti online, ha esportato il nuovo servizio di consegna in tutto il Nord Europa con l'obiettivo di spingersi oltre ai confini di Germania, Francia e Austria già raggiunte tutti i giorni dal 2017.

Nonostante la pandemia da Covid 19 abbia pesantemente colpito gli scambi internazionali in Europa, questa crisi non deve fermare progetti come il nostro, anzi. Sostiene Mauro Gasparini uno dei soci fondatori della Rollawaycontainer, “L’attuale situazione ha evidenziato tutti problemi di una feroce dislocazione della produzione di attrezzature e componentistica in Paesi extra UE. Per il futuro prevedo acquisti più maturi e responsabili, più attenzione alla qualità ed alla competenza. Condizioni che possono premiare i prodotti di aziende qualificate come quelle italiane. Non perdiamo questa occasione.”

