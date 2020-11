Bruno Editore pubblica Christian Calà, Calcio D’Inizio: il Bestseller su come diventare un calciatore professionista

Milano, 05.11.2020 – Una cosa è certa: il calcio è senza dubbio lo sport più amato dagli italiani. Secondo le stime, sono infatti 4.500.000 le persone che giocano ogni anno in Italia. Peccato però che di questi solo 2.900 sono quelli che riescono a trasformare la propria passione in professione. Meno dello 0,1% del totale. Per tutti quei giocatori che si chiedono come fare per raggiungere i più prestigiosi palcoscenici calcistici nazionali e internazionali, esce oggi il libro di Christian Calà “CALCIO D’INIZIO. Come Diventare Un Calciatore Professionista Trasformando Il Calcio Da Passione A Professione Con La Crescita Personale (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori l’esatto percorso da seguire per esprimere e trasformare il proprio talento in un obiettivo concreto di lungo periodo.

“In 180 pagine il mio libro porta prima il giovane calciatore a sviluppare una mentalità vincente e robusta finalizzata al raggiungimento di obiettivi extra-ordinari in ambito sportivo. Successivamente tratta argomenti più tecnici, finalizzati cioè a capire come i più forti atleti del mondo ragionano per ottenere queste grandi vittorie in campo e nella vita” afferma Christian Calà, autore del libro. “Il mio libro guida quindi il giovane calciatore a consapevolizzare le proprie risorse e i propri limiti, aiutandolo a trasformare questi ultimi in veri e propri punti di forza. Il tutto attraverso esercizi realizzati appositamente per lui”.

Secondo l’autore, imparare a gestire la sconfitta e il fallimento è il passo più importante che un giovane calciatore deve imparare per fare davvero la differenza ad alti livelli. Questa risorsa chiamata resilienza, viene descritta ampiamente nel libro attraverso una delle strategie che migliaia di persone forti mentalmente adottano costantemente per raggiungere i propri traguardi. La cosa su cui Calà crede fermamente è che non basta avere la volontà di primeggiare. Quella, chi più e chi meno, ce l’hanno tutti. Conta piuttosto la volontà di prepararsi a vincere. Il modo migliore per raggiungere risultati sorprendenti è pertanto quello di comprendere prima e mettere in pratica dopo le giuste strategie capaci davvero di fare la differenza.

“Con il suo libro, Christian non ha fatto altro che cercare di dar voce a tutti quei giovani calciatori che sono consapevoli di avere un talento che però non riescono a trasformare in un risultato concreto e tangibile” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Questo libro non è una semplice raccolta di strumenti pratici applicati al mondo del calcio. È un vero e proprio manuale di crescita personale. Applicato al mondo del calcio diventerà, senza alcun dubbio, il punto di riferimento per tutti quei calciatori che vedono dietro questo meraviglioso sport una vera e propria porta d’ingresso per il proprio futuro professionale”.

“Ho conosciuto la prima volta Giacomo Bruno a un corso di formazione a Montecarlo. Mi sono bastati venti minuti di un suo speech motivazionale per rendermi conto della grande opportunità che avrei potuto avere grazie alla sua casa editrice” conclude l’autore. “Ho preso quindi la decisione di candidarmi con la Bruno Editore come autore di un libro di formazione. Il suo staff mi ha seguito a 360 gradi sotto tutti i punti di vista: dalla pubblicazione del libro nelle più grandi librerie online del Paese allo sviluppo della migliore strategia di marketing per il mio libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/35je7bg

Christian Calà, nato a Torino nel 1992, è uno Sport Performance Coach specializzato in giovani calciatori. Laureato all’Università degli Studi di Torino in Scienze della Comunicazione e certificato NLP Advanced Practitioner con Richard Bandler, co-fondatore della PNL. Ha conseguito il Master in Coaching presso Ekis, The Coaching Company. Da 10 anni è Allenatore, Istruttore ed Educatore di calcio di giovani atleti, da 4 anni è dirigente in una società sportiva. Per 2 anni ha fatto parte di Ekis Cantera, un Team di Coach emergenti che dimostrano di avere Valori, Talento e Atteggiamento in grado di fare la Differenza. La Mission in cui crede è: “Essere strumento d’ispirazione per dare potere alle future generazioni”.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog & Press: www.giacomobruno.it - www.brunoeditore.it