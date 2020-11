EveryoneINVESTED, lo spin-off wealth tech di KBC Asset Management, partner di Objectway per fornire innovative applicazioni di investimento digitale

BRUXELLES, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- everyoneINVESTED e Objectway, leader nel software per il Digital Wealth & Asset Management, hanno stipulato un accordo di partnership che consentirà loro di fornire ai gestori patrimoniali professionali e alle istituzioni finanziarie l'accesso all'innovativa tecnologia di investimento digitale di everyoneINVESTED.

La prima soluzione che Objectway offrirà al mercato internazionale è costruita sul "Profiler" di everyoneINVESTED, un'app semplice e intuitiva per la creazione dei profili degli investitori in maniera completamente digitale.

Grazie a questa partnership, Objectway introdurrà anche altri prodotti di everyoneINVESTED sul mercato internazionale, oltre ai mercati principali di KBC.

Dalla fine di marzo, KBC Asset Management ha canalizzato la sua esperienza nelle applicazioni di investimento digitale nella nuova società everyoneINVESTED. Negli ultimi anni KBC Asset Management ha accumulato una considerevole esperienza sull'arricchimento del processo di investimento, incorporando le conoscenze acquisite sull'economia comportamentale. Ciò ha portato a innovazioni nell'area della profilazione degli investitori, del posizionamento dei prodotti di investimento e della composizione di portafogli di investimento personalizzati.

everyoneINVESTED rende questo know-how sugli investimenti digitali e le applicazioni direttamente disponibili a gestori patrimoniali professionali, broker e grandi fornitori di prodotti di investimento oltre i mercati domestici del gruppo KBC. La partnership con Objectway è pienamente in linea con questo obiettivo.

everyoneINVESTED sviluppa software e applicazioni che contribuiscono alla digitalizzazione dei processi di investimento. Ciò consente ai clienti di everyoneINVESTED di soddisfare i propri investitori in modo più mirato ed efficiente e di facilitare il passaggio agli investimenti digitali. Inoltre, l'offerta di everyoneINVESTED si concentra anche su un supporto digitale scalabile per la consulenza.

Alcuni esempi sono:

- The Profiler: un'app digitale su base scientifica per la profilazione degli investitori che viene ora resa disponibile sul mercato internazionale grazie alla partnership con Objectway;

- The Page: una web app interattiva che supporta i consulenti finanziari nelle discussioni con i loro clienti sulla costruzione del portafoglio e sui potenziali risultati di investimento;

- The Score: un'app semplice ed efficace che fornisce una panoramica di come i singoli portafogli di investimento sono allineati con una strategia di investimento globale. L'app aiuta a garantire la coerenza con le policy e/o che la consulenza sia personalizzata in base alle esigenze individuali.

Oltre a queste soluzioni, di cui KBC si avvale, everyoneINVESTED sviluppa app specifiche su richiesta di controparti professionali.

Luc Popelier, Chairman del Board of Directors di KBC Asset Management, è entusiasta della partnership: "L'innovazione è una delle forze trainanti del nostro gruppo. In tutte le sedi, i dipendenti prendono iniziative per lanciare e sviluppare idee innovative in potenti strumenti che supportano i nostri clienti e KBC, consentendoci di fare un ulteriore passo avanti nel mondo digitale. Sono incoraggiati in questo dai nostri valori aziendali, che danno loro la possibilità di essere innovativi. Questo è dimostrato in modo eccellente da everyoneINVESTED. Inoltre, l'esperienza e la competenza che portano avvantaggia non solo KBC e i suoi stakeholder, ma anche la comunità degli investitori nel suo insieme, grazie alla partnership con Objectway."

Jurgen Vandenbroucke, Managing Director di everyoneINVESTED, aggiunge: "Gli investimenti sono ancora il servizio finanziario meno digitalizzato e questo è qualcosa che everyoneINVESTED vuole cambiare. Non vediamo la digitalizzazione come un fine, ma piuttosto un mezzo per rendere gli investimenti più accessibili. Combinando la tecnologia con il nostro know-how sul comportamento degli investitori possiamo migliorare il modo in cui ci rivolgiamo, serviamo e informiamo l'utente, in modo che il processo diventi molto più della semplice automazione. La partnership con Objectway ci consente di realizzare il nostro intento."

Kurt Vanhee, Managing Director di Objectway per l'Europa continentale e il Nord America, commenta: "Siamo lieti e orgogliosi di supportare il nostro cliente di lunga data, KBC Asset Management, e di collaborare con il loro spin-off wealth tech, everyoneINVESTED, per fornire alle istituzioni finanziarie l'accesso a una tecnologia di investimento digitale innovativa attraverso le nostre soluzioni facilmente implementabili e integrabili, consentendo loro di intraprendere subito una trasformazione digitale di qualità."