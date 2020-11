Coronavirus e borsa: ecco i consigli per investire al meglio

giocare in borsa

Roma, 30 Novembre 2020. L’anno in corso sarà ricordato come uno dei più drammatici. L’emergenza dovuta alla Pandemia di Coronavirus ha letteralmente stravolto gli equilibri mondiali. I governi dei principali paesi del mondo hanno dovuto mettere in atto misure straordinarie e senza precedenti con forti ripercussioni sull’economia.

Per la prima volta nella storia interi settori economici sono stati messi in ginocchio a causa delle misure di contenimento che gran parte del mondo ha dovuto adottare per contenere il numero di contagi. Tutto questo sta avendo effetti, ovviamente, anche sui mercati finanziari e sul modo di investire in borsa dei trader.

Infatti, se da un lato abbiamo dei settori in grandissima crisi (pensiamo al comparto aereo o a quello turistico) dall’altro ci sono settori che hanno fortemente beneficiato di questa situazione.

Come investire in borsa in emergenza Coronavirus

Un esempio lampante può essere rappresentato da Amazon. Il titolo del colosso degli ecommerce, infatti, ha raddoppiato il suo valore dall’inizio dell’anno. Secondo gli esperti di giocareinborsa.com , specializzati in consigli per giocare in borsa, il motivo è da ricercare nel cambiamento (forzato) delle abitudini dei consumatori.

In seguito al lockdown generalizzato, infatti, le persone non avevano la possibilità di acquistare i prodotti in negozio e, pertanto si sono rifugiati sul web dove, inevitabilmente, Amazon la fa da padrone. Insomma per il colosso degli ecommerce questa crisi sanitaria altro non ha rappresentato che una brusca accelerazione di quel processo di crescita in essere da ormai 10 anni.

Inevitabilmente il valore delle azioni ha beneficiato di questa crescita andando a raccogliere talmente tanti capitali da riuscire a raddoppiare il proprio valore nel giro di pochi mesi.

Per i trader professionisti, quindi, si è trattato di un vero e proprio affare che ha permesso di giocare in borsa con successo andando a realizzare profitti molto interessanti, nonostante il difficile contesto economico.

Gli asset da monitorare in borsa

Ovviamente Amazon non è l’unica azienda che ha beneficiato di questa fase che ha caratterizzato un anno così particolare come il 2020. In generale tutti i grandi player che vendono online hanno visto aumentare il proprio giro di affari. In particolare hanno avuto un forte rialzo il settore del benessere e della salute (per molte farmacie online c’è stato un vero e proprio boom di fatturato) così come per le aziende che offrono intrattenimento in streaming (Netflix su tutte) o servizi come le consegne a domicilio (Justeat).

Questi settori sono, ovviamente, monitorati con attenzione da chi investe in borsa perché sono quelli che hanno fatto registrare i rialzi maggiori. Ma attenzione a non farsi trarre in inganno. Nel corso del prossimo anno, infatti, si potrebbero riassestare gli equilibri qualora si tornasse ad una sorta di normalità.

Da tenere sott’occhio, infatti, c’è tutto il settore legato al turismo e agli intrattenimenti. Qualora l’emergenza Coronavirus dovesse rientrare si potrebbe assistere ad un ritorno di vita sociale e aggregazione che manca, ormai, da febbraio. In quel caso si riprenderebbe a viaggiare con una certa facilità con tutto quello che ne consegue a livello finanziario (pensiamo alle grandi compagnie aeree, all’indotto per il comparto petrolifero, ecc.).

Insomma mai come oggi giocare in borsa è diventato un aspetto assai complesso che richiede non solo una grande competenza in materia ma, anche, la capacità di poter analizzare in maniera qualificata i trend e, dove possibile, essere in grado di anticiparli.

