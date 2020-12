Cast Bolzonella lancia abbigliamentocertificato.com, il portale dell’abbigliamento antinfortunistico

Milano, 7 Dicembre 2020. Su abbigliamentocertificato.com c’è una proposta che affronta in ogni declinazione capi protettivi e molti altri prodotti. La piattaforma digitale è l’ultimo progetto a cura di Cast Bolzonella (produttore di abbigliamento da lavoro e divise professionali eleganti) e dà risposta al bisogno di sicurezza di quanti operano in contesti che espongono a seri rischi. Com’è composta l’offerta e come approfittarne?

Il portale offre una proposta che rispecchia la qualità e il design tipici del Made in Italy, a misura delle esigenze aziendali in fatto di sicurezza sul lavoro. Ogni prodotto è soggetto a rigidi controlli, attestati da relative documentazioni e da marcatura CE, nel rispetto delle normative europee e nazionali relative ai DPI.

Grazie al contributo dell’ufficio stile di Cast Bolzonella, il cliente può ottenere una personalizzazione dei capi completa. Le spedizioni sono internazionali e le consegne possono avvenire presso i vari indirizzi aziendali del cliente.

Le divise certificate riportano il marchio OEKO-TEX®100, riconoscimento internazionale che attesta la presenza esclusiva di materiali innocui per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

L’offerta è concepita per tutelare chi si trova costantemente esposto a rischi e pericoli nel corso della sua attività lavorativa. L’abbigliamento da lavoro antinfortunistico certificato in catalogo fornisce tante opzioni a seconda dei rischi da gestire.

All’interno della proposta si trovano infatti indumenti ESD, abbigliamento di protezione dall’arco elettrico, abbigliamento ignifugo, pentavalente, trivalente multinorma e di protezione dall’incendio boschivo. Ma anche abbigliamento per la saldatura, per ambienti freddi, anticalore alluminizzato e tanto altro ancora.

Sul piano normativo il DPI (dispositivo di protezione individuale) corrisponde a qualunque attrezzatura: “destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

I DPI si caratterizzano inoltre per essere strettamente personali e, in base ai regolamenti europei, devono disporre della marcatura CE, oltre a fare riferimento a tre categorie: I, II o III. Essenziale la conformità alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore. In scenari in cui è necessario l’utilizzo di più dispositivi, va posta in primo piano la compatibilità tra i diversi prodotti.

Richiesta preventivo in pochi click per una protezione a 360°

La ricerca del prodotto ideale per le esigenze aziendali, che unisce protezione e cura di ogni dettaglio, nel sito abbigliamentocertificato.com può avvenire attraverso il codice prodotto e/o le normative di riferimento, la categoria DPI, il tipo di capo e i colori. Dopo aver individuato gli articoli di proprio interesse, basta inserirli nel carrello.

Una volta effettuata la scelta dei capi, al cliente non resta che inoltrare la richiesta di preventivo. Seguiranno, in breve tempo, tutte le indicazioni in base alle necessità espresse. Come mettersi subito in contatto? Niente di più semplice, basta digitare www.abbigliamentocertificato.com.

