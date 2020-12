Il potere del marketing olfattivo nel business B2C

I-Profumatori-marketing-olfattivo

Latina, 07/12/2020 - Il marketing olfattivo si basa sul coinvolgimento di uno dei sensi umani più sviluppati, l'olfatto, per evocare sensazioni ed emozioni nei clienti. Questo senso più degli altri è dotato di una memoria che non scompare mai: i primi ricordi di odori o profumi derivano dall'infanzia e vengono conservati per tutta la vita.

Degli studi di neuromarketing hanno recentemente evidenziato come più della metà delle emozioni vengano scaturite proprio dall'olfatto. Ma questa strategia di marketing come può influenzare i clienti? Determinate fragranze, rilasciate all'interno del punto vendita o direttamente applicate sui prodotti, inducono le persone a trascorrere più tempo nel negozio, poiché si sentiranno attratte dagli oggetti e dalle sensazioni che questi suscitano in loro. Infine, una volta uscite, consentiranno loro di conservare un ricordo positivo e accogliente del brand.

Per questo motivo, il marketing olfattivo è sempre più utilizzato dalle aziende, tanto da ristoranti e metropolitane, quanto da linee aeree e negozi di vario genere.

Perché l'olfatto è così importante?

Sebbene spesso risulti sottovalutato, l'olfatto è un senso particolarmente affilato negli esseri umani e, proprio come accade negli animali, ne influenza profondamente l'istinto, appartenendo a quella parte primitiva che non può essere controllata in modo razionale.

A differenza degli altri sensi, che possono essere intenzionalmente interrotti (si può smettere di toccare una cosa, o smettere di guardarla chiudendo gli occhi), questo non può mai essere disattivato. Un profumo spesso coglie di sorpresa, causa delle sensazioni che non possono essere domate: la scia lasciata da qualcuno che cammina sul marciapiede, la fragranza calda del pane non appena si passa davanti a un forno.

Sono fragranze che rimangono impresse, volenti o nolenti. Tutti gli odori con cui si viene in contatto sono degli innesti che inducono le persone ad evocare ricordi o sensazioni del passato, conservate inconsapevolmente dalla propria memoria. Il marketing olfattivo punta a sfruttare questo meccanismo del proprio inconscio, per invogliare i clienti ad acquistare e a tornare nel punto vendita.

Vantaggi del marketing olfattivo

Come precedentemente accennato, i vantaggi dell'applicazione del marketing olfattivo sono numerosi e particolarmente efficaci:

• Crea un'identità precisa e un ricordo durevole nel tempo: i clienti inizieranno ad associare l'odore a quel punto vendita, fissandolo nella propria memoria. Quando sentiranno nuovamente lo stesso odore, la loro mente sarà immediatamente rimandata a quel ricordo.

• Trasmette informazioni cruciali: un profumo piacevole, di pulito e di nuovo, contribuirà ad indurre il cliente a fidarsi del prodotto e del marchio. È il caso, ad esempio, dei detersivi: l'aggiunta di determinati aromi induce a comprare un brand a discapito di un altro. Un prodotto profumato viene percepito come di qualità superiore rispetto a un prodotto inodore o con un odore poco gradevole.

• Allevia la sensazione di stress: determinati odori favoriscono il rilassamento delle persone e ne distendono i nervi tesi.

• Influisce sulla percezione del trascorrere del tempo: alcuni profumi sono in grado di alterare la percezione dell'attesa, e in questo caso il marketing olfattivo è particolarmente utile per tutte quelle situazioni dove il cliente deve attendere il proprio turno.

• Suscita delle emozioni: un profumo avvolgente, caldo, è in grado di stimolare una sensazione altrettanto coinvolgente. Quando il cliente si sente a proprio agio all'interno di un ambiente, la sua disponibilità nei confronti degli acquisti aumenta sensibilmente.

Come creare un logo olfattivo per la propria azienda

Il logo olfattivo è l'identità olfattiva di un'azienda, formata da fragranze e odori. Associando sempre uno stesso profumo a un brand, diventerà parte integrante della sua immagine: i clienti lo ricorderanno e lo riconosceranno anche grazie all’olfatto.

Creare un logo olfattivo, però, non è semplice quanto potrebbe sembrare: non consiste solo nel nebulizzare una fragranza negli spazi del punto vendita e aspettarsi un aumento esponenziale del fatturato. Il marketing olfattivo necessita di studi, di approfondimenti e soprattutto dell'ideazione di una strategia ben precisa. Un cattivo odore, infatti, potrebbe suscitare delle sensazioni fortemente negative che difficilmente verrebbero eliminate. Sono poche le aziende in Italia che hanno saputo studiare in modo approfondito le potenzialità e i vantaggi di questa strategia di marketing, creando anche appositi arredi e loghi olfattivi pensati per il business: I Profumatori è fra queste, un’intuizione di un imprenditore italiano, Stefano Proietti, capace di influenzare il comportamento d’acquisto del cliente grazie a una forma di comunicazione che si basa sugli odori. Molto noti sono proprio i loghi olfattivi, che hanno ottenuto successo grazie a specifiche variabili.

Come creare un logo olfattivo efficace

• Personalizzarlo: più l'odore sarà riconoscibile e caratteristico, meno ci sarà il rischio che questo venga confuso con altre fragranze.

• Usare aromi che suscitino emozioni positive: il limone, ad esempio, allevia la tensione ed emana un profumo di pulito; la cannella favorisce la concentrazione; la lavanda riduce l'ansia, etc. Sono molte le fragranze che possono essere utilizzate e combinate per la creazione di un logo olfattivo di successo.

• Non esagerare nel nebulizzarlo all'interno degli ambienti: oltre al fatto che alcune persone potrebbero essere infastidite da un odore eccessivamente presente, questo non deve distrarre dal resto, ma costituire solo una fragranza di sottofondo.

Utilizzi del marketing olfattivo

A seconda del tipo di azienda nel quale lo si vuole utilizzare, il marketing olfattivo può trovare diverse applicazioni. Negli hotel e negli ambienti come treni, aerei e metropolitane, le fragranze possono essere erogate da profumatori per ambienti. Nel caso di negozi di abbigliamento oppure di oggettistica, possono essere commissionati ad aziende specializzate non solo biglietti da visita profumati, ma anche packaging profumati, oppure le fragranze possono essere applicate direttamente sui prodotti in piccole quantità.

Sempre più brand e aziende si stanno avvalendo di questa strategia, considerato il costo relativamente ridotto rispetto ad altre soluzioni e gli effetti durevoli nel tempo. La scoperta di come funzioni la memoria olfattiva e di quanto sia importante nel sistema limbico (che controlla tanto la memoria a breve termine quanto le emozioni), favorisce questo impiego crescente del marketing olfattivo.

I profumatori per ambienti professionali che diffondono le oltre 278 fragranze create da I Profumatori in 10 anni, sono oggetti di arredo di alta tecnologia, oltre che potenti strumenti di marketing olfattivo.

