La Borsa o la Vita? Un libro spaziale per scoprirlo e fare beneficenza

Le interviste più ascoltate di RadioBorsa diventano un libro il cui intero ricavato andrà a favore di Wishgate Onlus, un’organizzazione no profit che si occupa di accoglienza minori, persone con disabilità e pet-therapy.

Milano, 23 dicembre 2020 - “12 storie (spaziali) di Borsa & di Vita per capire qualcosa sul futuro”. E’ questo il titolo del libro pubblicato alla vigilia di Natale che raccoglie le interviste più ascoltate su RadioBorsa, il canale podcast di SoldiExpert SCF, durante tutto il tormentato 2020 ed è disponibile sulla piattaforma Amazon a firma di Carlotta Scozzari che ne ha curato i testi.

Un libro unico nel suo genere dove si raccontano una dozzina di incredibili storie che mostrano la capacità di uomini e donne di posizionarsi di fronte alla ventura, agli ostacoli e alle opportunità della vita o alle grandi e piccole sfide della quotidianità e del nostro tempo. Pre e post pandemia.

Dodici interviste a personaggi famosi (e non) che non lasciano indifferenti. Dall’uomo che ha ottenuto il più alto risarcimento al mondo (104 milioni di dollari Usa) per aver denunciato la propria azienda a chi nonostante le avversità è riuscito a realizzare il proprio sogno in un altro continente o qui in Italia. Un libro per chi vuole vedere rosa (la motivazione e la determinazione sono la vera forza di molti degli intervistati) ma che fornisce anche materiale utile a chi vede grigio soprattutto per il nostro Paese.

Storie e conversazioni che parlano del cambiare vita, dell’Italia in declino, di sfide (vinte e perse), di scenari per il futuro, di fare business o investire sulla carriera e sulla famiglia prima e dopo la pandemia.

Un libro speciale a cura della giornalista Carlotta Scozzari che riprende le interviste più ascoltate di Roberta Rossi e Salvatore Gaziano su RadioBorsa, il canale podcast di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, il cui intero ricavato sarà interamente devoluto a Wishgate Onlus (wishgate.org), un’organizzazione no profit italiana che si occupa di accoglienza minori, persone con disabilità e pet-therapy.

Il libro è disponibile dal 24 dicembre 2020 sulla piattaforma Amazon sia in formato cartaceo che in versione ebook al prezzo 13,5 euro per l’edizione cartacea e 7,95 per quella in formato digitale (indirizzo abbreviato per l’acquisto bit.ly/storiespaziali); un modo utile per coniugare in(formazione) e iniziative concrete di beneficenza.

Dodici storie sulla Borsa e sulla Vita conversando con professionisti, manager e imprenditori (ognuno un n.1 nel proprio campo) che hanno voluto condividere con i fondatori di SoldiExpert SCF e di RadioBorsa la loro storia ed esperienza senza reticenze.

In questo libro sono raccolte le storie di Borsa & di Vita e le interviste a:

Luca Ricolfi, sociologo, presidente e responsabile scientifico Fondazione Hume;

Riccardo Ruggeri, manager e editore, ex CEO New Holland;

Marco Ponti, professore Politecnico Milano e consulente specializzato nel settore infrastrutture;

Eder Cappelli, nomade digitale, ex ristoratore e agente assicurativo;

Debora Rosciani, giornalista e conduttrice Radio 24;

Roberto Gallo Cassarino, imprenditore e manager sportivo;

Marco Boglione, imprenditore, presidente di BasicNet;

Raffaella Cornaggia, vice presidente senior internazionale Estée Lauder;

Gabriele Grego, fondatore Quintessential, gestore fondi hedge;

Bradley Birkenfeld, whistleblower, ex private banker;

Antonio Pinto, avvocato tutela risparmio. Presidente Confconsumatori Puglia;

Elisa Pazè, magistrato specializzato in reati finanziari.

CHI E’ WISHGATE ONLUS

E’ un associazione no profit con oltre 5 anni di vita che si è occupa soprattutto di progetti di accoglienza minori, persone con disabilità e pet-therapy. Fra i progetti che porta avanti da anni l’accoglienza temporanea in Italia di ragazzi e ragazze russe che vivono per la maggior parte dell’anno in orfanotrofio in Russia a Tambov. Per maggiori info: www.wishgate.org

CHI E’ SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione.

CHI E’ CARLOTTA SCOZZARI, L’AUTRICE DEL LIBRO

Laureata con lode in economia all’università Bocconi oggi scrive per la testata online del gruppo Gedi, “Business Insider” dopo aver lavorato come giornalista tra gli altri a “Finanza & Mercati”, “Borsa & Finanza” e “Repubblica e aver scritto per il “Secolo XIX” di Genova e il “Messaggero” di Roma. Fra gli ultimi suoi libri “False verità. 9 incrollabili dogmi di economia e finanza in bilico dopo la pandemia del Coronavirus” pubblicato da GoWare Editore.

