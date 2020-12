Codice fiscale: oggi il calcolo è veloce e a portata di click

Roma, 23 dicembre 2020 - Al giorno d’oggi la rete viene utilizzata per portare a termine un numero sempre maggiore di operazioni e di attività.

Per l’iscrizione ad alcuni servizi, per completare la procedura di acquisto di specifici prodotti, e tra pochi giorni anche per partecipare alla Lotteria degli Scontrini, tra i dati da riportare è necessario anche il proprio codice fiscale.

In questo modo, l’iscrizione ad un determinato servizio potrà essere correlata alla singola persona e sarà possibile creare un profilo personale e univoco: una garanzia tanto per la piattaforma che eroga il servizio quanto per l’utente.

I vantaggi di calcolare il codice fiscale online

In tutti i casi in cui è fondamentale inserire questo dato, è consigliabile non fare affidamento solo e soltanto sulla propria memoria, per essere certi di procedere in modo corretto e senza sbagliare.

A questo proposito, dunque, si può ricorrere a portali online come codicefiscale.it, che permettono di calcolare il codice fiscale in pochi secondi, semplicemente inserendo in un apposito form il cognome, il nome, il sesso, il luogo di nascita, la provincia e la data di nascita.

Sfruttando un sito web per il calcolo del codice fiscale sarà dunque possibile risparmiare tempo e soprattutto non commettere errori, evitando di dover ripetere la procedura più volte e non ci si dovrà preoccupare di interrompere le operazioni per andare a recuperare la propria tessera sanitaria, il documento su cui attualmente è riportato il codice fiscale.

Se necessario, inoltre, online è possibile anche effettuare il calcolo del codice fiscale inverso, per recuperare i dati personali partendo dal codice fiscale. In questo caso, il sesso, il luogo di nascita, la provincia di nascita e la data di nascita saranno indicati con certezza, mentre per il nome ed il cognome saranno proposte più alternative, assegnando a ciascuna di esse una percentuale di probabilità.

Quali elementi costituiscono il codice fiscale?

Generare il codice fiscale online è molto comodo e richiede solo pochi secondi, motivo per cui gli utenti preferiscono oggi seguire questa strada per ottenere il codice fiscale. È interessante conoscere gli elementi che lo costituiscono, così da conoscere il significato di tutti i suoi valori.

Il codice fiscale è un insieme di sedici caratteri alfanumerici. Le prime tre lettere fanno riferimento al cognome della persona, mentre le successive tre al nome: nello specifico, la selezione viene effettuata tra le consonanti, solo nei casi in cui non sono presenti a sufficienza si passa alle vocali.

Queste sei lettere sono seguite da due numeri indicanti l’anno di nascita, poi da una lettera che rappresenta il mese di nascita – si parte dalla A di gennaio per arrivare alla T di dicembre, secondo quanto indicato dalla tabella ministeriale – e da due numeri che indicano il giorno di nascita. Nel dettaglio, per gli uomini viene riportata la data esatta, mentre per le donne è necessario aggiungere la cifra di 40 a quella del giorno di nascita.

A questa prima sequenza alfanumerica segue un codice di quattro caratteri alfanumerici che fa riferimento al Comune di nascita. A ciascun Comune è assegnato un codice, che può essere comodamente visionato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’ultimo carattere del codice fiscale è definito lettera di controllo, il cui calcolo è piuttosto complesso, motivo per cui risulta difficile e poco pratico procedere con il calcolo manuale del codice fiscale, soprattutto considerando che è possibile trarre vantaggio dai siti web online che svolgono lo stesso compito in pochi secondi.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://codicefiscale.it/

Comunicato a cura di: TiLinko - Img Solutions srl