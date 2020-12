Qualebanca.com, il comparatore online di conti e carte

Milano, 23/12/2020 - Al giorno d’oggi, effettuare ricerche online prima di procedere con l’acquisto di prodotti o servizi è ormai una pratica sempre più comune. L’obiettivo è quello di identificare quali aziende offrono il prodotto o il servizio ricercato e, soprattutto, quali lo fanno al prezzo più competitivo.

Negli ultimi tempi, il processo di ricerca si è semplificato grazie alla diffusione dei comparatori online, ovvero dei siti web che consentono agli utenti di confrontare rapidamente diversi prodotti, fornendo una panoramica su costi e caratteristiche: dai capi di abbigliamento ai biglietti aerei, fino ad arrivare a mutui e assicurazioni. All’interno della vasta categoria di comparatori online, hanno fatto la loro apparizione i comparatori finanziari, i quali si occupano nello specifico di confrontare i prodotti e i servizi bancari presenti sul mercato come conti correnti, carte di credito, carte prepagate.

È proprio in questo contesto che si inserisce QualeBanca ( www.qualebanca.com), un comparatore finanziario di nuova generazione di conti correnti e carte, già in rapida crescita in Italia, che ha lo scopo di aiutare gli utenti a scegliere facilmente i prodotti bancari più adatti alle proprie esigenze. In pochi minuti di navigazione sul sito, ogni utente sarà in grado di trovare il miglior conto corrente, la migliore carta di credito o il miglior conto deposito. Il tutto in base alle sue esigenze e caratteristiche.

Oggigiorno, infatti, le banche offrono ai consumatori una varietà sempre più ampia di prodotti e servizi, rendendo di conseguenza la scelta ancora più difficile. Spesso, inoltre, ci dimentichiamo del fatto che nel processo di ricerca di prodotti bancari non ci si deve limitare a scovare il prezzo più basso; al contrario, sono molteplici i fattori da non sottovalutare. Ad esempio, quando si deve scegliere un conto corrente, sebbene il canone annuo sia senza dubbio un elemento da considerare, bisogna tenere conto anche altri aspetti - la cui rilevanza varia da persona a persona - tra cui: la possibilità di gestire il conto via app, la sicurezza della banca in questione, le commissioni applicate sulle varie operazioni ecc.

Il ruolo di QualeBanca.com

Qual è il ruolo di QualeBanca e cosa fa di preciso? L’abbiamo chiesto direttamente ad Alfredo De Cristofaro, fondatore del progetto ed esperto di economia e finanza.

“Il ruolo di QualeBanca è molto semplice: indirizzare i consumatori verso la scelta migliore, dando loro tutte le informazioni necessarie per trarre le proprie conclusioni. QualeBanca si pone l’obiettivo di fornire recensioni imparziali e obiettive su conti correnti, conti deposito, carte di credito ecc. offerti dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, permettendo così agli utenti di comparare questi prodotti in maniera facile e veloce e di individuare le migliori offerte sul mercato. Cercare le stesse informazioni sui siti web degli istituti bancari, infatti, porterebbe via molto più tempo e si rischierebbe di non accorgersi di commissioni nascoste, spesso scritte in posti poco visibili o nei fogli informativi dei prodotti. QualeBanca, perciò, semplifica questo processo, analizzando in ogni recensione i principali punti di cui bisogna tenere conto per una scelta ragionata (sicurezza, costi e commissioni, gestione del conto o delle carte, servizio clienti) e fornendo delle opinioni finali complessive”.

Ogni recensione segue una metodologia di valutazione ben definita basata su parametri fissi, affinché il punteggio ottenuto sia il risultato di un processo ponderato ed imparziale. Questo aspetto è imprescindibile, in quanto sul web si trovano molti comparatori finanziari che non forniscono una metodologia chiara. QualeBanca, a questo proposito, mira ad adottare alti standard di professionalità e trasparenza.

Le recensioni di QualeBanca forniscono dunque delle opinioni per ogni conto o carta analizzata, così che l’utente potrà fare la sua scelta più facilmente, confrontando le varie opzioni disponibili e raccogliendo subito tutte le informazioni rilevanti.

L’evoluzione del settore bancario

Negli ultimi anni, il panorama bancario si è avviato verso una rapida evoluzione e digitalizzazione che si riflette nell’offerta di prodotti sempre più all’avanguardia. Avere ben chiaro lo scenario in cui ci troviamo è quindi di fondamentale importanza per poter scegliere i prodotti e i servizi più in linea con le proprie esigenze.

Le banche più moderne e innovative, infatti, oggigiorno offrono conti correnti 100% digitali, gestibili solo online. I più popolari sono conti di nuova generazione come Revolut o N26. Questo significa assenza di filiali e di contatto face-to-face con gli operatori; tradotto in termini economici ciò implica costi e commissioni inferiori rispetto ai conti tradizionali. Se per alcuni questo rappresenta un grande vantaggio, altri preferiscono non precludersi la possibilità di recarsi presso una filiale di tanto in tanto.

In questo scenario in continuo cambiamento, perciò, QualeBanca si pone l’obiettivo di semplificare la vita dei consumatori attraverso un confronto semplice e intuitivo delle caratteristiche dei prodotti - da quelli più tradizionali a quelli più moderni - per indirizzare le persone verso la decisione giusta.

Per approfondimenti:

Sito web: https://www.qualebanca.com

I migliori conti correnti: https://www.qualebanca.com/conti/i-migliori/miglior-conto-corrente

I migliori conti deposito: https://www.qualebanca.com/conti/i-migliori/miglior-conto-aziendale