A chi rivolgersi per ottenere la cessione del quinto?

Milano, 11 Settembre 2023 - La cessione del quinto è una delle varie forme di prestito personale; in particolare rientra nella categoria dei cosiddetti “prestiti personali non finalizzati”; tuttavia, non è una tipologia di prestito che può essere richiesta da chiunque, anche se la platea dei potenziali richiedenti è sicuramente molto vasta. A questa forma di finanziamento possono infatti accedere i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i pensionati; un lavoratore autonomo non può richiedere la cessione del quinto, ma dovrà rivolgersi ad altre forme di finanziamento personale.

Qualora la cessione del quinto venga richiesta da un lavoratore dipendente, pubblico o privato che sia, si parla di cessione del quinto sullo stipendio; se, invece, la richiesta è di un pensionato, si parla di cessione del quinto sulla pensione.

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento particolare: diversamente da quanto accade in altre tipologie di prestito, il debito contratto viene rimborsato attraverso una trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione (sono quindi, a seconda dei casi, l’azienda, l’amministrazione pubblica o l’ente previdenziale che provvedono al versamento degli importi dovuti); questa trattenuta, che è fissa e costante, non può essere superiore a un quinto dello stipendio o della pensione netti (che in termini percentuali corrisponde al 20%); da qui la denominazione attribuita a questo tipo di finanziamento. Per inciso, una persona può richiedere una trattenuta inferiore al 20%; questa percentuale rappresenta soltanto il limite massimo.

Quanto può essere richiesto in prestito e qual è la durata del finanziamento?

È interessante notare che, viste le particolari modalità attraverso le quali avviene il rimborso del prestito, gli istituti di credito tendono a concedere finanziamenti con soglie massime più elevate rispetto a quelle previste per un prestito personale tradizionale; questo perché il profilo di rischio della cessione del quinto è sicuramente inferiore, viene infatti meno il rischio di rate non pagate (sono le aziende e gli istituti previdenziali che provvedono al pagamento); peraltro, i possibili richiedenti sono soggetti privati che percepiscono un reddito generalmente costante e stabile. In linea generale, fatte salve lievi differenze fra un istituto e l’altro, l’importo massimo concedibile con la cessione del quinto è di 75.000 euro; la durata del prestito è variabile ed è solitamente compresa tra i 2 e i 10 anni.

A chi rivolgersi per la cessione del quinto sullo stipendio?

Sono molte le società finanziarie e le banche che propongono a dipendenti e pensionati questa forma di prestito; le possibilità di scelta sono quindi molto vaste e quindi una persona ha la possibilità di effettuare diversi confronti e valutare quale sia l’offerta preferibile; quel che è certo, è che rivolgersi a istituti di credito riconosciuti e affidabili come per esempio Compass può dare luogo a sicuri vantaggi per quanto riguarda la sicurezza e l’affidabilità.

Il preventivo

Per avere un’idea precisa di quale può essere l’entità dell’impegno che il debitore si assumerà (importante nell’ottica di una corretta pianificazione finanziaria), gli istituti di credito e le società finanziarie mettono a disposizione dei propri clienti dei simulatori online che permettono di verificare sia l’importo che sarà trattenuto dalla busta paga o dalla pensione sia altre informazioni, in particolare l’importo erogato, la durata del prestito, il TAN (Tasso Annuo Nominale) e soprattutto il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), un indice utile per capire quale sia, percentualmente parlando, il costo effettivo di un finanziamento; il TAEG è sicuramente più significativo del TAN dal momento che, a differenza di quest’ultimo, prende in considerazione non soltanto gli interessi (la voce di spesa più rilevante), ma anche tutti gli altri oneri che incidono sul costo effettivo del prestito.

L’utilizzo di un simulatore online è estremamente semplice ed è sufficiente inserire pochi dati: professione (dipendente o pensionato), data di nascita, data di assunzione (o di pensionamento), stipendio o pensione netti mensili; una volta completato il form, nel giro di pochi secondi saranno disponibili, in modo molto dettagliato, le varie proposte di finanziamento.

