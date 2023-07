ABH Holding: “Calzature Re-Loop, la linea ‘sneaker crossover’ che connette streetwear ed outodoor”

Online il 28 luglio il progetto virtuoso di sviluppo socio-economico, tra gli obiettivi: senso della comunità e benessere condiviso

Tredozio - Forlì-Cesena, 5 luglio 2023. ABH Holding, attraverso la sua rete di calzaturifici di proprietà e il vasto background nel settore, si appresta a lanciare sul mercato le collezioni di calzature Re-Loop. Il progetto sarà on-line il 28 luglio attraverso una strategia digitale che presenterà il prodotto a buyer internazionali ed un pubblico ampio ed eterogeneo di consumatori. Ad occuparsi delle relazioni istituzionali, marketing e comunicazione è la consolidata società romana Around Italy Consulting.

“Il progetto - come spiega Federico Brambilla, CEO della ABH Holding - recupera mestieri, tradizioni e materiali generando nuove prospettive di sviluppo territoriale condiviso. Dall’antico borgo di Tredozio, terra di Dante Alighieri, fino alle suggestive foreste del Casentino, a cavallo fra

Romagna e Toscana, Re-Loop recupera la decennale tradizione di maestranze calzaturiere di grandissima qualità del marchio Facit. Proprio in questi luoghi, abbiamo deciso di investire per il lancio di un progetto che abbia al centro il territorio e un suo prodotto fra i più noti: il panno casentino, le cui qualità in ambito calzaturiero sono famose sin dal Medioevo. Life style imperniato sull’armonia con la natura ed il benessere - aggiunge Brambilla - una linea di prodotti capaci di coniugare i valori, i ritmi della natura e del ‘buon vivere’. Urban e outdoor, da giorno e da sera, con l’esclusivo panno del Casentino: Re-loop è la ‘sneaker crossover’, futura intramontabile icona di stile per tutte le stagioni. Non è solo il progetto di un nuovo brand, ma di uno stile di vita basato sulla condivisione, sul coinvolgimento e sul recupero”.

Una qualità della vita che rispecchia la mission aziendale ed il territorio da dove il progetto nasce, il borgo di Tredozio e delle Foreste Casentinesi nell’Appennino Tosco-Romagnolo, patrimonio dell’Unesco, storico punto di riferimento per la produzione di calzature di qualità. Re-Loop non è solo una scarpa, ma si traduce in ambiente, innovazione e nuovi stili di vita. L’inedita collezione è improntata sul concetto di double use e leggerezza, energia e portabilità, per uno stile di vita imperniato sull’armonia con la natura ed il benessere. Una calzatura di nuova generazione, che si adatta a stili di vita in mutamento ma ancorati alle tradizioni del passato e alla bellezza della natura.

Contatti:

www.facit.it