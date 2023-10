Alias festeggia i suoi primi 20 anni con un evento esclusivo e presenta in anteprima le sue ultime novità nel campo della sicurezza

Piacenza 18 ottobre 2023, Un evento speciale per celebrare, insieme a chi lo ha reso possibile, il successo dell’azienda nei suoi primi ventuno anni di attività. Con Alias Open, organizzato nella scenografica cornice della chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, a Piacenza, Alias Srl, società leader nella produzione di porte blindate, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al suo percorso di crescita, che negli ultimi dodici mesi ha ricevuto un forte impulso in avanti. “Avremmo dovuto essere qui un anno fa, ma le contingenze non ce l’hanno permesso” esordisce il fondatore Dario Vaccari, sottolineando come l’azienda abbia “effettuato importanti investimenti per potenziare la propria struttura e poter rispondere alla grande mole di ordini arrivata grazie agli incentivi edilizi”. Come è nella sua natura, del resto, la società ha preferito rimandare di un anno l’evento per poter festeggiare non l’avvio di un investimento, ma i risultati che questo ha permesso di raggiungere.

Nello specifico, Alias ha puntato sia sull’ampliamento della propria sede operativa che sulla realizzazione di una nuova linea produttiva ispirata all’industria 4.0. “Il cuore della linea è rappresentato dai sistemi ciberfisici (Cps), che sono strettamente connessi con i sistemi informatici e possono interagire e collaborare con altri sistemi – spiega il direttore della produzione Maurizio Castignoli. Si tratta di linee produttive dotate di tecnologie di movimentazione dei materiali, robotica avanzata e robot collaborativi”. Un investimento, questo, che guarda al futuro e offre benefici immediati ai clienti della società, che ha trasformato le difficoltà produttive in vantaggi a lungo termine.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare le ultime due novità di Alias, che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. “La grande porta modello Slalom, dotata di cerniera rototraslante, una tecnologia per la quale abbiamo ottenuto un brevetto europeo e che consente di avere prestazioni superiori sia in termini di luce netta di passaggio che di morbidezza d’uso. E la Dream One, esteticamente uguale alla porta blindata per panic room Dream ma con tutte le caratteristiche di una porta d’ingresso” spiega Michelangelo Maiori, direttore ricerca e sviluppo di Alias, che ha illustrato le particolarità dei due modelli presenti all’interno della chiesa di Sant’Agostino. Un luogo, questo, scelto per rendere omaggio alla filosofia dell’azienda, che ben si riassume nello slogan ‘Bellezza in sicurezza’ e che ha spinto Alias a offrire un omaggio speciale ai suoi ospiti: prima dell’evento hanno potuto ammirare il celebre Ritratto di signora di Gustav Klimt all’interno della Galleria Ricci Oddi. Un regalo per i clienti arrivati da tutta Italia per festeggiare con l’azienda i risultati raggiunti in anni di collaborazione.

Visita il Sito https://www.aliasblindate.com/