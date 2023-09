Allspring Global Investments festeggia i tre anni dal lancio del fondo Global Equity Enhanced Income[1]

Il fondo ha generato un rendimento annuo del 6%1

MILAN, 26 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments, società di gestione patrimoniale indipendente leader a livello mondiale con 547 miliardi di dollari2 di asset, presenta Global Equity Enhanced Income (GEEI) in occasione del suo terzo anniversario Dal lancio, il fondo GEEI ha offerto agli investitori un rendimento costante, nonché una significativa rivalutazione del capitale.

Negli ultimi tre anni, la volatilità dei mercati e l'incertezza economica hanno portato gli investitori a modificare le loro allocazioni per ottenere rendimenti sostenibili e diversificati. Le strategie azionarie income-generating hanno guadagnato interesse tra gli investitori che cercano un rendimento elevato, costante e da diverse fonti di reddito, mantenendo al contempo un'esposizione alla crescita del mercato a lungo termine.

Il fondo GEEI di Allspring è creato per offrire un rendimento trimestrale costante e per cogliere il potenziale di crescita delle azioni globali. Il fondo investe in società con valutazioni interessanti e dividendi superiori alla media del mercato e incrementa il rendimento utilizzando una strategia di option overlay. Dal lancio, il fondo ha registrato un rendimento medio annuo del 6% per tutte le classi di azioni generando un rendimento totale del 9,9% su base annua (al netto di commissioni e costi).

Eddie Cheng, Head of International Multi-Asset Portfolio Management e uno dei gestori del fondo, ha cosi commentato: «Dal lancio del fondo nel 2020 abbiamo assistito a una pandemia globale, alla crescita vertiginosa dell'inflazione e ad un rapido ciclo di rialzi dei tassi delle banche centrali. È stato un periodo turbolento, ma siamo soddisfatti di come si è comportata la strategia. Riteniamo che il nostro approccio "quantamental", che combina l'analisi quantitativa con un processo di ricerca dei fondamentali, sia stato la chiave del successo.»

«Siamo lieti di vedere una delle nostre strategie di punta raggiungere questo traguardo», ha commentato Andy Sowerby, Head of the International Client Group. «Continuiamo a impegnarci per offrire di più ai nostri clienti, aiutando così gli investitori a muoversi nel complesso panorama finanziario globale. Questo fondo ha dimostrato di essere un valido diversificatore di rendimento e un ottimo complemento alle fonti di rendimento più tradizionali, come le obbligazioni e i mercati monetari."

Per saperne di più su Allspring. www.allspringglobal.com

Informazioni su Allspring

Allspring Global Investments™ è una società di gestione patrimoniale indipendente con oltre 547 miliardi di dollari di asset in gestione2, più di 20 uffici in tutto il mondo e team di investimento supportati da oltre 460 professionisti. Allspring si impegna a investire in modo ponderato, a pianificare in modo mirato e a ispirare una nuova era di investimenti che persegua sia rendimenti finanziari che risultati positivi. Per ulteriori informazioni, si visiti www.allspringglobal.com.

1) I risultati passati non costituiscono una garanzia o un indicatore affidabile dei risultati futuri.2) Al 30 giugno 2023. I dati comprendono le attività discrezionali e non discrezionali.

Rischio di mercato: i titoli possono diminuire di valore a causa di fattori che influenzano i mercati dei titoli azionari in generale, e i titoli azionari presentano generalmente una maggiore volatilità dei prezzi rispetto ai titoli di debito. Rischio dei titoli di società minori: i titoli di società con capitalizzazione di mercato inferiore tendono a essere più volatili e meno liquidabili dei titoli di società più grandi. Rischio di concentrazione geografica: gli investimenti concentrati in regioni e mercati geografici specifici possono essere soggetti a una maggiore volatilità a causa delle flessioni economiche e di altri fattori che incidono sulle regioni geografiche specifiche. Rischio di investimento globale: i titoli di alcune giurisdizioni possono subire variazioni di valore più rapide ed estreme e possono essere influenzati da incertezze quali sviluppi politici internazionali, fluttuazioni valutarie e altri sviluppi nelle leggi e nei regolamenti dei paesi in cui può essere effettuato un investimento. Rischio di derivati: l'uso di derivati presenta rischi diversi e forse superiori a quelli associati all'investimento diretto in titoli tradizionali. L'uso di derivati può comportare perdite a causa di variazioni avverse del prezzo o del valore dell'attività, dell'indice o del tasso sottostante, che possono essere amplificati da determinate caratteristiche dei derivati. Rischio ESG: l'applicazione di una schermatura ESG per la selezione dei titoli può comportare la perdita di opportunità in un titolo in un settore, con possibili sotto prestazioni rispetto ad altri simili. Tali schermature dipendono da dati di terzi e gli errori in questi ultimi possono comportare l'inclusione o l'esclusione errata di un titolo.

Questo materiale viene dato esclusivamente a scopo informativo ed è destinato a clienti/investitori professionali, istituzionali o qualificati. Non per scopo di vendita al di fuori degli Stati Uniti

IL PRESENTE MATERIALE NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UNA PROMOZIONE DI SERVIZI E NON È DESTINATO IN NESSUN CASO AD ESSERE UTILIZZATO IN NESSUNA GIURISDIZIONE O NEI CONFRONTI DI ALCUNA PERSONA NEI CASI IN CUI NON SI SAREBBE AUTORIZZATI A FARLO O CHE CIÒ SAREBBE ILLEGALE.

Allspring Global Investments™ è la denominazione commerciale per le società di gestione patrimoniale di Allspring Global Investments Holdings, LLC. Queste società includono Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), una società di gestione degli investimenti autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito, e Allspring Global Investments Luxembourg S.A., autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allspring Luxembourg ha filiali a Francoforte, Parigi e Milano ed è autorizzata a fornire servizi su base transfrontaliera nello SEE. Ai fini della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000, il materiale approvato per la distribuzione nel Regno Unito è approvato da Allspring UK. ALL-09152023-aqzrhq5o

