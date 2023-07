Alluvione Emilia-Romagna: prosegue la catena di solidarietà e vicinanza del Gruppo AXA Italia verso le popolazioni colpite

- Dall’inizio dell’emergenza, il Gruppo assicurativo AXA Italia ha prontamente attivato una vera e propria catena di solidarietà a sostegno delle popolazioni colpite, a partire dall’immediata attivazione del programma “ProMeteo” attraverso l’unità di crisi sinistri Cat Nat e di una task force di periti e società di salvataggio.

- Per facilitare la ripresa delle attività produttive, della quotidianità e un rapido ritorno alla normalità, a poche settimane dall’alluvione sono state predisposte misure personalizzate per i clienti, privati e aziende, attraverso l’accelerazione della liquidazione dei sinistri, il pagamento immediato di acconti e la messa a disposizione delle perizie anche in assenza di garanzia per agevolare le richieste di rimborso verso l’autorità regionale e statale.

- Il Gruppo ha attivato inoltre canali di comunicazione non convenzionali con i propri agenti e clienti – messaggi WhatsApp, banner sui siti web, mail, contatti telefonici costanti e un presidio sul territorio – per una costante presenza e collaborazione.

- Le iniziative si aggiungono a una serie di misure già prontamente messe in campo, dall’attivazione del servizio Caring Angel disponibile H24 e di un servizio di assistenza psicologica, alla donazione di 100.000 euro a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione

Milano, 28 giugno 2023

“Continuiamo a essere vicini alla popolazione dell’Emilia-Romagna con iniziative concrete, che vanno anche oltre gli obblighi di polizza – ha dichiarato Maurizio Rainò, Claims Director del Gruppo assicurativo AXA Italia – Abbiamo immediatamente attivato il programma AXA ProMeteo e la nostra unità di crisi CAT NAT per offrire un supporto tempestivo e dedicato coinvolgendo la nostra rete di periti e società di salvataggio; continuiamo ad essere al fianco delle aziende e dei privati per facilitare un più rapido ritorno alla normalità, accelerando i nostri processi liquidativi, pagando subito i sinistri piccoli (94% di primi sopralluoghi effettuati) e mettendo a disposizione significativi acconti volontari per i sinistri medio-grandi (51% di acconti già corrisposti in quest’ultima categoria). A questo si aggiunge la disponibilità dei nostri periti nell’offrire una valutazione dei danni anche a chi non ha una garanzia dedicata per agevolare l’accesso a futuri rimborsi pubblici. Mettiamo ancora una volta in campo lo spirito di AXA Italia, che vede uniti Compagnia, Agenti, Distributori e partner, nel supportare e dare risposte concrete ai nostri clienti nel reale momento del bisogno”.

Il Gruppo assicurativo AXA Italia, coerentemente con la propria attitudine di vicinanza ai clienti, continua ad essere in prima linea in Emilia-Romagna per offrire un supporto concreto alle popolazioni colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

Grazie alla pronta attivazione dell’unità di crisi Cat Nat e di una task force dedicata di periti e importanti società di salvataggio, si è subito messa in moto una vera e propria catena di solidarietà e vicinanza virtuosa per facilitare un più rapido ritorno alla normalità delle persone colpite, attraverso azioni concrete che vanno anche oltre gli obblighi di polizza.

A poche settimane dall’inizio dell’emergenza, sono già stati predisposte delle misure ad hoc per i clienti, privati e aziende del territorio, con il pagamento di acconti, l’accelerazione della liquidazione dei sinistri, l’intervento di un network peritale supportato anche da professionisti di altre regioni per evitare l’effetto di accumulo di incarichi e per consentire i primi interventi nell’immediatezza dell’emergenza, la predisposizione di hub dedicati alla riparazione dei veicoli.

La vicinanza di AXA Italia si è concretizzata anche nell’ottenimento della disponibilità dei propri periti a svolgere la propria prestazione professionale a favore dei clienti privi di garanzia specifica, per un supporto nella quantificazione dei danni subiti in ottica di eventuali riconoscimenti da parte dello Stato.

Il Gruppo ha attivato inoltre canali di comunicazione non convenzionali – come messaggi WhatsApp, banner sui siti web, mail, contatti telefonici costanti e un presidio sul territorio – per una fattiva presenza e collaborazione con i propri Agenti e clienti.

Le iniziative si aggiungono a una serie di misure già prontamente messe in campo a sostegno dei propri agenti, clienti e della popolazione in generale, dall’attivazione del servizio Caring Angel disponibile H24 e di un servizio di assistenza psicologica, alla donazione di 100.000 euro a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione, con una call to action dedicata per dipendenti e agenti, uniti in unico gesto di solidarietà e vicinanza.

