Andrea Pietrini (YOURgroup): “Per le aziende è più conveniente affidarsi ad un Fractional Manager, nuovo modello di successo”

YOURgroup ha portato in Italia la figura del Fractional Manager. Consente alle aziende di avere un dirigente di alta qualità a costi sostenibili e su misura, con le competenze che mancano nel proprio staff.

Milano 19 ottobre 2023, Le aziende stanno vivendo momenti particolarmente complessi tra inflazione, crisi internazionali, accadimenti politici e sociali a livello globale. Soprattutto le aziende di piccole e medie dimensioni spesso faticano o non sono in grado da sole di fare investimenti, seguire i trend di mercato oppure digitalizzare i propri sistemi. Una soluzione particolarmente efficace è il nuovo modello di Fractional Manager, sviluppatosi negli Stati Uniti, inizialmente soprattutto per le startup, e arrivato in Italia con la società YOURrgroup, dall’idea del suo chairman Andrea Pietrini.

«Il Fractional Manager è una figura a chiamata, che “fraziona” il suo lavoro dedicando 2-3 giorni a settimana ad ogni società con cui collabora – spiega Andrea Pietrini di YOURgroup – Uno dei leitmotiv delle Pmi in Italia, soprattutto a conduzione familiare, è che non hanno risorse. Il problema che devono affrontare è il saper bilanciare correttamente la necessità di risorse umane altamente qualificate con la disponibilità economica. Questa annosa condizione può rappresentare un grave danno per la loro stessa crescita se non, addirittura, comprometterne la sopravvivenza. Questo sistema permette, invece, alle aziende di avere a disposizione le competenze di un manager esterno di alta professionalità, ma con costi sostenibili. Manager e impresa creano insieme una strategia condivisa, finalizzata alla crescita interna e al raggiungimento degli obiettivi aziendali che siano nel contesto nazionale o internazionale. Individuano dove agire per ottimizzare il funzionamento di tutta l’organizzazione, da quella finanziaria a quella amministrativa o logistica. Scegliere di affidarsi ad un Fractional Manager significa avere una figura con le competenze di cui si ha bisogno nel proprio organico, senza “rompere” gli equilibri interni e senza necessita di assumerla ma facendo insieme “il pezzo di strada” necessario ad essere guidati verso le scelte strategiche».

Ad oggi YOURgroup ha al suo interno più di 250 manager che si dividono in nove aree: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale e comunicazione. Un numero di professionisti sempre in crescita, a una media del 30-40% al mese, con competenze specifiche e di alto livello, una solida carriera alle spalle e una fitta rete di contatti. «In questo modo offriamo un supporto operativo “on site” per ogni area chiave dell’azienda, erogato da un team di fractional manager con lunga esperienza aziendale in società leader. È un modello ideale per aziende che cercano manager efficienti e preparati nel loro specifico settore per gestire fasi di transizione o portare avanti la produzione e la crescita. Tutto questo con un enorme vantaggio: quello della flessibilità».

La figura del Fractional Manager, quindi, permette alle aziende di avere a disposizione molto più del classico consulente, perché non collabora solo per un breve periodo e su un obiettivo preciso. Si tratta di un professionista che offre all’azienda la possibilità di poter usufruire di competenze e know-how operativo. Rappresenta una soluzione smart alle difficoltà di gestione e sempre più imprenditori stanno scegliendo questo modello. «Facciamo fatica a star dietro a tutte le richieste che ci arrivano dalle aziende – evidenzia Andrea Pietrini – Dal 2011, anno in cui abbiamo iniziato a proporre questa figura, la domanda è cresciuta esponenzialmente, soprattutto dopo la pandemia che ha stravolto il mondo del lavoro».

Dall’esperienza di successo di YOURgroup, Andrea Pietrini ha scritto anche il libro “Fractional manager. Una nuova professione per imprese che evolvono”, edito da Egea, la casa editrice dell’università Bocconi. Il volume sintetizza l’esperienza fatta in questi anni da centinaia di executive di YOURgroup ed è diventato vero punto di riferimento su un argomento prima sconosciuto.

