Arriva in Italia Aroma-Zone il marchio francese 100% naturale per la cura, la bellezza e il benessere della pelle

Milano, 10 ottobre 2023. Aroma-Zone nasce in Francia nel 1999 come sito web di informazione per condividere la passione e la conoscenza degli oli essenziali. Un anno dopo, nel 2000, in risposta alla domanda della sua community, il sito è diventato un e-commerce per oli essenziali di alta qualità, offrendo essenze provenienti dai migliori territori in Francia, in Europa e nel mondo. Nel 2005 l’azienda decide di offrire sul sito tutti i materiali e gli ingredienti necessari per realizzare cosmetici fatti in casa sani, efficaci e 100% naturali. Viene lanciato in questo modo il concetto di cosmetica fai-da-te da Aroma-Zone: oggi, sul sito, è infatti possibile consultare oltre 2.000 ricette di cosmetici naturali, studiati dai team di ricerca e sviluppo del brand e testati da un farmacista tossicologo. Nel 2007, l’azienda crea la sua sede di ricerca e sviluppo e il suo laboratorio a Cabrières d’Avignon, in Provenza mentre oggi Aroma-Zone è sia un e-commerce che vanta una vera e propria bibbia cosmetologica sia un brand con 15 negozi fisici in Francia e uno a Bruxelles. Alla sua guida come CEO c’è Sabrina Herlory, già amministratore delegato di L’Occitane Europe e MAC Cosmetics France.

L’approccio di Aroma-Zone si basa su 5 pilastri fondamentali: innovazione 100% naturale ed efficace; scelta e personalizzazione; educazione e condivisione; trasparenza e accessibilità.

Il prodotto per cui si contraddistingue questa azienda è il Siero Concentrato di Acido Ialuronico: un siero 100% di origine naturale e senza alcool, uno dei più concentrati sul mercato (con una concentrazione del 3.5% rispetto a una media dello 0.1 - 2%). Ne viene venduto uno ogni 30 secondi! Un siero ricco e versatile: oltre a idratare e levigare la pelle, migliorandone l’elasticità, può infatti essere utilizzato anche sui capelli secchi e sfibrati per ammorbidirli e ristrutturarli.

I prodotti top per la community Aroma-Zone

Dalla vasta gamma di prodotti Aroma-Zone, ecco una selezione di quelli più apprezzati dalla community:

La Crema Multiuso

Da menzionare l’immancabile Crema Multiuso Aroma-Zone: un prodotto biologico, fluido e versatile, adatto a tutti gli utilizzi su viso, corpo, mani, piedi e anche capelli. Realizzata con ingredienti 100% di origine naturale, questo trattamento nutre la pelle di tutta la famiglia. Può essere utilizzato puro o arricchito con altri principi attivi e oli essenziali.

La Maschera per Capelli

La Maschera per Capelli Aroma-Zone è un prodotto sempre biologico arricchito con oli vegetali di jojoba, ricino e burro di karité per proteggere, levigare e nutrire i capelli, donando loro lucentezza ed elasticità.

Il Siero Concentrato Niacinamide 10% Rame e Zinco

Un altro Siero, questa volta Concentrato Niacinamide 10% Rame e Zinco Aroma-Zone, nasce per regolare la secrezione di sebo, restringere i pori, prevenire la formazione di brufoli e ridurre arrossamenti e macchie. L’alta concentrazione di Niacinamide (vitamina B3), Zinco e Rame regalano alla pelle lucentezza e idratazione oltre a un tono della carnagione uniforme.

Il Deodorante Solido

Anche il Deodorante Solido Aroma-Zone è tra i preferiti della community: vegano, ecologico e certificato biologico, realizzato con olio essenziale di Palmarosa, unisce efficacia e morbidezza. La sua formula 100% di origine naturale garantisce una lunga durata.

Lo Shampoo Solido Forza e Brillantezza

Non poteva mancare lo Shampoo Solido Forza e Brillantezza, un prodotto ricco di oli vegetali di Ibisco, Senape Biologica e polvere vegetale di Amla Ayurvedica. Biologico e 100% di origine naturale, deterge delicatamente e lascia i capelli setosi e leggeri, donandogli forza e lucentezza.

Il Gel di Aloe Vera Biologica

La parola d’ordine è mai più senza: il Gel di Aloe Vera Biologica Aroma-Zone si presenta ricco di principi attivi naturali e polisaccaridi ed è un gel noto per le sue proprietà lenitive, dissetanti e astringenti.

L’Olio Biologico per il Trattamento dei Capelli

Immancabile anche l’Olio Biologico per il Trattamento dei Capelli, combinato con 8 preziosi oli vegetali - Ricino, Amla, Cocco, Senape, Broccoli, Avocado, Jojoba e Oliva - pensati per donare ai capelli lucentezza, elasticità e forza.

Il Latte Vegetale Neutro

Infine, il Latte Vegetale Neutro, un prodotto Aroma-Zone vegano, ecologico e certificato. Si tratta di un deodorante solido realizzato con olio essenziale di Palmarosa che unisce efficacia e morbidezza. La sua formula di origine naturale al 100% garantisce un’efficacia di lunga durata contro i cattivi odori.

