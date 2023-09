Arriva la formula Concreta per far decollare le aziende

Con Concreta Marketing, Marco Cangi e Bernardo Zerqueni danno la soluzione definitiva per acquisire nuovi clienti ed espandere il proprio business

Milano, 20 settembre 2023. Marco Cangi e Bernardo Zerqueni non potevano scegliere nome migliore per la loro società: Concreta Marketing, infatti, offre ai suoi clienti una formula pratica e sostanziale per acquisire clienti in modo sistemico e continuativo, e per espandere il loro raggio d’azione. “Siamo partiti da un problema molto semplice: come eliminare per sempre la preoccupazione di procacciare nuovi clienti?”, racconta Zerqueni, socio titolare dell’azienda. “Ogni impresa ha la necessità di aumentare il fatturato ed espandersi, ma le agenzie di marketing tradizionale non riescono a colmare questo vuoto in modo definitivo e finiscono per farsi pagare moltissimo per un servizio incompleto e che non dura nel tempo. Io ho sperimentato tutto questo sulla mia pelle: da operatore commerciale, riscontravo molte difficoltà nell’attirare clienti, finché non ho coinvolto Marco, già esperto di marketing, che mi ha risolto il problema presentandomi un sistema innovativo e spingendomi a condividerlo con amici e soci. Dopo un po’ di scetticismo iniziale, abbiamo riscontrato che il metodo funzionava sempre e per sempre, così abbiamo deciso di concentrarci su un progetto che avesse proprio questa formula al centro.Ed è così che è nata Concreta Marketing”.

Educare le imprese a muoversi con cognizione di causa, a non essere passive, a non agire per tentativi, ma seguendo una strategia ben precisa: questa è la mission di Concreta, una realtà che ha ribaltato la cultura della mera erogazione di un servizio creando un sistema in grado di convertire esigenze in opportunità. “La nostra prima mossa fu fortemente strategica”, spiega Cangi. “Individuammo una nicchia di mercato ben precisa, rappresentata dai commercialisti, e ne valorizzammo la figura professionale facendo loro riscoprire il vero ruolo che potevano avere nell’aiutare le aziende a crescere. Da lì ottenemmo l’accesso a tutti i clienti degli studi dei commercialisti stessi, allargando il nostro raggio d’azione in modo considerevole”. Semplicità e concretezza, la formula di Concreta Marketing aiuta le aziende a ottimizzare il tempo speso per la comunicazione tramite attività di profonda targhettizzazione dei contenuti social e di individuazione del miglior pubblico a cui rivolgere i propri servizi; tutte azioni che, se automatizzate, anche tramite tecnologie innovative come l’Intelligenza Artificiale, snelliscono fortemente il processo di lavoro e lo rendono molto più performante. In questo modo i due giovani imprenditori hanno elevato l’attività di lead generation trasformando l’intero settore in una macchina capace di concretizzare l’attività commerciale e alzare sensibilmente il tasso di vendite. In poche parole: meno sprechi di tempo, processi veloci e automatizzati, più precisione nell’offrire i propri servizi, più fatturato e margini di crescita.

“Noi non ci occupiamo solo di marketing, ma creiamo delle vere e proprie strutture di protocolli e processi in grado di gestire i flussi di dati e le informazioni, di controllare il tempo speso per le singole attività lavorative, di misurare quanto costa a un’azienda acquisire un nuovo cliente e qual è il tasso di conversione di un lead”, dichiara Zerqueni. “Tutto questo è reso possibile dal fatto che noi guidiamo le imprese attraverso un percorso che va oltre il marketing e che parte dallo sviluppo di un business model appropriato per arrivare direttamente alla vendita, passando attraverso la creazione e la gestione di contenuti adeguati. In questo modo, chi si affida a noi non deve più procacciare nuovi clienti, ma gli attira in modo costante, rivoluzionando anche il proprio posizionamento all’interno del mercato del lavoro. Così le aziende che scelgono Concreta Marketing non devono più mendicare clienti, perché basta che seguano il sistema che abbiamo prima brevettato e perfezionato su di noi, e si facciano accompagnare in un percorso efficace e vincente”.

Una vera manna dal cielo per tutte le piccole e medie imprese che, grazie a Concreta, possono usufruire di un sistema di marketing e di vendita a cui solo le imprese top possono solitamente accedere. “Se sei in grado di gestire un numero elevato di clienti, noi te li portiamo”, conclude Cangi. “Non vendiamo solo un servizio di marketing, ma la nostra intera esperienza nel settore commerciale. Quello che ci distingue dagli altri player, infatti, è il fatto che noi veniamo proprio da quel mondo lì, fatto di vendita porta a porta e telefonate a freddo. Per anni ci siamo sporcati le mani e abbiamo fatto i conti con il lato più oscuro del mercato. Conosciamo nel profondo i problemi e le difficoltà delle aziende, ed è per questo che offriamo una consulenza unica e trasversale: la nostra formula concreta che mixa marketing e commerciale per acquisire clienti per sempre e per espandere i propri orizzonti professionali”.

Ecco a voi, dunque, Concreta Marketing, in tutta la sua vincente semplicità: una realtà presente in tutto il mondo,che dà lavoro a moltissimi italiani all’estero, che segue le aziende alla conquista dei mercati internazionali e che è sempre alla ricerca di nuovi talenti da integrare nella propria squadra. Perché più cresce Concreta, più aumentano per le aziende le opportunità di espandere il proprio business e di essere protagonisti e artefici del proprio destino.

https://concretamarketing.it/