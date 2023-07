AXA Italia: 500 partecipanti al flashmob guidato dal rapper Amir Issaa per dire sì all’inclusione sociale

- In occasione dell’“AXA Week for Good”, la settimana che ogni anno il Gruppo AXA dedica alla responsabilità d’impresa, ha preso vita in simultanea tra Milano e Roma, il 7 giugno, uno speciale flashmob per l’inclusione sociale, con focus sull’empowerment femminile, con la partecipazione di 500 persone tra collaboratori AXA Italia e le famiglie e i bambini di Sport Senza Frontiere, onlus partner dell’evento.

- Animatore d’eccezione, il rapper Amir Issaa che ha presentato in anteprima il brano composto per AXA, con il supporto della freestyler Anastasia Bagaglini per la sede di Roma.

- L’iniziativa è stata al centro di “Game4Inclusion”, un intero pomeriggio dedicato alla solidarietà, alla sensibilizzazione e all’ispirazione sui temi dell’inclusione sociale.

- Durante tutta la settimana, inoltre, il Gruppo assicurativo AXA Italia ha organizzato un ricco programma educational sul tema, attraverso webinar e video-pillole.

- Giorgia Freddi, Direttore Communication, Sustainability & Public Affairs di AXA Italia: “L'AXA Week for Good è oramai un appuntamento immancabile per il nostro Gruppo a livello mondiale. Quest’anno in Italia abbiamo voluto uscire dagli schemi lanciando, attraverso un flashmob sull’inclusione sociale, un messaggio forte, grazie a centinaia di nostri collaboratori che hanno scelto di mettersi in gioco. Speriamo possa essere d’ispirazione e sensibilizzazione per tante persone: l’inclusione passa da ognuno di noi ed è una leva straordinaria per ridurre le disuguaglianze sociali e favorire una società più sostenibile e stabile”.

Milano, 8 giugno 2023. Il 7 giugno, in contemporanea a Milano e Roma, ha preso vita un flashmob, organizzato dal Gruppo assicurativo AXA Italia con il coinvolgimento dei suoi collaboratori e dei volontari dell’associazione AXA Cuori in Azione, a sostegno dell’inclusione sociale, grazie anche al partner dell’evento, l’Associazione Sport senza Frontiere che da sempre promuove lo sport come strumento di educazione, prevenzione, inclusione e coesione sociale.

Special guests e animatori d’eccezione, il rapper Amir Issaa e la football freestyler Anastasia Bagaglini, che hanno coinvolto anche le famiglie e i bambini di Sport Senza Frontiere, in un unico gesto di sensibilizzazione e ispirazione sul tema dell’inclusione, con un’angolatura speciale sulle donne, in un contesto in cui la figura della donna/mamma risulta ancora oggi stereotipata, soprattutto per le famiglie appartenenti alle fasce più deboli della società.

Il flashmob è stato preceduto, nel pomeriggio, da “Game4Inclusion”, un mix di sport e giochi di gruppo all’insegna del team building e della condivisione e da un momento di solidarietà da parte dei collaboratori di AXA, che hanno consegnato oltre 500 pack dedicati al benessere del corpo alle famiglie presenti.

L’iniziativa si inserisce nel programma dell’“AXA Week for Good”, promossa da AXA dal 5 al 9 giugno in 50 Paesi nel Mondo: un’intera settimana dedicata alla responsabilità d’impresa in cui vengono organizzati, con il coinvolgimento attivo dei collaboratori, programmi educativi ma anche progetti e attività a supporto della comunità.

Al centro dell’edizione italiana di quest’anno, anche un ricco programma educativo a disposizione di tutti i circa 1700 collaboratori del Gruppo, attraverso ad esempio webinar e video-pillole.

“L'AXA Week for Good – ha commentato Giorgia Freddi, Direttore Communication, Sustainability & Public affairs del Gruppo AXA Italia – è oramai un appuntamento immancabile per il nostro Gruppo a livello mondiale. Quest’anno in Italia abbiamo voluto uscire dagli schemi lanciando, attraverso un flashmob sull’inclusione sociale, un messaggio forte, grazie a centinaia di nostri collaboratori che hanno scelto di mettersi in gioco. Speriamo possa essere d’ispirazione e sensibilizzazione per tante persone: l’inclusione passa da ognuno di noi ed è una leva straordinaria per ridurre le disuguaglianze sociali e favorire una società più sostenibile e stabile”.

Per maggiori informazioni: axa.it