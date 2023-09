AXA Italia e SDA BOCCONI: ancora un successo “Mastering Data for Insurance” per costruire le skill del futuro su big data e intelligenza artificiale

• Dopo il successo delle prime due edizioni, presso SDA BOCCONI School of Management, si è concluso il terzo ciclo del percorso executive “Mastering Data for Insurance” dedicato ai dipendenti AXA.

• Oltre 40 i partecipanti tra i dipendenti AXA - numero in crescita rispetto alle precedenti edizioni - di cui il 40% donne, di età compresa tra i 25 e i 51 anni e provenienti da tutte le funzioni aziendali.

• Al centro del percorso, la gestione strategica del patrimonio dei dati aziendali con oltre 120 ore di lezione.

• I partecipanti sono ora pronti per lo svolgimento di 7 project work, supportati da Tutor di Business e Tutor Bocconi, per mettere subito in pratica le competenze apprese in ottica di miglioramento del servizio al cliente.

Milano, 14 settembre 2023 - È giunta alla conclusione, presso SDA Bocconi School of Management, la terza edizione del corso executive “Mastering Data for Insurance”, della durata di 1 anno.

Protagonisti oltre 40 dipendenti del Gruppo assicurativo AXA Italia, un numero in crescita rispetto alle precedenti edizioni, di cui il 40% donne, con un’età fra i 25 e 51 anni, provenienti da tutte le funzioni aziendali in ottica di “contaminazione positiva” diffusa in tutta l’organizzazione.

Al centro del percorso di upskilling dedicato allo sviluppo delle competenze nella gestione strategica del patrimonio dei dati aziendali, oltre 120 ore di lezione, articolate in 7 moduli, su temi come la sintassi di Python, machine learning, deep learning e data visualization.

Al termine della fase di aula, i gruppi di lavoro, affiancati da tutor AXA e tutor di SDA Bocconi, applicheranno adesso le conoscenze acquisite in 7 project work per mettere subito in pratica le competenze apprese in ottica di miglioramento del servizio al cliente.

“Celebriamo ancora una volta con grande orgoglio il completamento della terza edizione di “Mastering Data for Insurance”, iniziativa unica e distintiva in Italia creata insieme a SDA Bocconi - ha dichiarato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia. La nostra ambizione è quello di essere sempre più una data driven company che attraverso l’innovazione e la tecnologia mette al centro i bisogni dei nostri clienti e contribuisce al progresso della società. Per questo, negli ultimi 3 anni abbiamo investito oltre 150 milioni in tecnologia, digitalizzazione e data. Ma gli investimenti materiali non bastano. In uno scenario in cui la trasformazione tecnologica è sempre più accelerata e trasversale nei suoi impatti, serve un continuo investimento sullo sviluppo delle competenze del futuro”.

Per informazioni: axa.it