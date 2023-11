AXA Italia: Nuova Protezione Auto si evolve all’insegna della mobilità sostenibile per rispondere a nuovi trend e bisogni

- Nuova Protezione Auto di AXA Assicurazioni, con un’ampia gamma di coperture personalizzabili in base alle specifiche esigenze, si reinventa per rispondere ai nuovi bisogni di chi sceglie una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente, optando per un veicolo elettrico o ibrido plug-in.

- Con “GreenDrive”, infatti, l’offerta si arricchisce di una protezione dedicata all’attrezzatura e accessori di ricarica e di coperture innovative dai rischi che possono verificarsi durante le operazioni di ricarica, come l’uso fraudolento della tessera o app.

- Molto ricca ed esclusiva la componente di assistenza pensata per chi sceglie “Assistenza Plus”, per gestire e risolvere situazioni di emergenza, dal soccorso stradale e traino, alla ricarica sul luogo dell’immobilizzo, all’invio di un tecnico per guasto alla wallbox o per la sua installazione e molto altro.

- Un’evoluzione dell’offerta in ottica di mobilità green che guarda anche al mondo delle 2 ruote e delle microcar, grazie alle importanti novità, in arrivo dal 1° dicembre, di Protezione in Moto, con nuove garanzie personalizzate per ciascun tipo di veicolo, anche elettrico.

Milano, 2 novembre 2023. Continua il percorso del Gruppo assicurativo AXA Italia per intercettare nuovi trend e bisogni, con particolare attenzione in termini di coperture e servizi a chi sceglie di vivere una mobilità all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Nuova Protezione Auto, la soluzione AXA che offre un’ampia gamma di coperture e servizi per la protezione dell’auto e di chi la guida, si arricchisce infatti di due nuove soluzioni, “GreenDrive ” e “Assistenza Plus”, attivabili singolarmente o abbinabili ad altre garanzie pensate per le auto elettriche o ibride plug-in.

GreenDrive mette a disposizione garanzie specifiche per tutelarsi dai rischi legati alle strumentazioni di ricarica, dal rimborso dei danni alla wallbox e agli accessori di ricarica causati da atti vandalici, animali selvatici, sovratensione, incendio, fulmine, esplosione, eventi naturali, a danni causati dalla wallbox di proprietà a beni altrui.

A disposizione con GreenDrive anche un risarcimento in caso di furto del cavo e degli accessori di ricarica durante il loro impiego e una protezione dedicata in caso di frodi, con il risarcimento delle somme spese illecitamente in caso di uso non autorizzato della tessera o app di ricarica.

Tra i servizi esclusivi attivabili con “Assistenza Plus”, inoltre, il soccorso stradale e traino fino al primo punto di ricarica o altra destinazione, la ricarica direttamente sul posto, un supporto specializzato per l’installazione della wallbox e l’intervento immediato da parte di un tecnico per riparazioni, fino a un servizio di noleggio, anche in modalità Car Sharing, in caso di guasto.

L’attenzione alla mobilità sostenibile da parte di AXA va anche il mondo delle due ruote e dei quadricicli: nella nuova proposta di Protezione In Moto, una soluzione innovativa sul mercato, con garanzie specifiche per ciascun tipo di veicolo - ciclomotori, motocicli e quadricicli - include infatti anche numerose prestazioni dedicate ai veicoli elettrici, come servizi di assistenza in caso di esaurimento della batteria o la copertura per i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio della batteria ricaricabile.

“Nuova Protezione Auto è una soluzione che va oltre la solita RCA - ha commentato René Gazet, P&C Director del Gruppo assicurativo AXA Italia - offrendo una protezione su misura con un’ampia gamma di coperture e servizi di assistenza innovativi pensati per essere al fianco dei clienti nel momento del bisogno. Centrali nella proposta, risposte concrete a nuovi bisogni e stili di vita, a partire dai nuovi trend della mobilità sempre più incentrati sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente”.

Per saperne di più: axa.it/assicurazione-auto