AXA presenta ottimi risultati semestrali e accelera lo sviluppo della propria strategia Salute in Europa con l'acquisizione di Laya

- Sono stati presentati oggi i risultati semestrali del gruppo AXA che registra ottime performance con un utile che - al netto di voci straordinarie - si attesta a 4,1 miliardi, in aumento del 5%, ed è in linea con il target fissato per fine 2023 di 7,5 miliardi di euro. Premi lordi contabilizzati in crescita del 2% a 55,7 miliardi con la spinta del "Property&Casuality" (+6%) che è stata compensata dal calo del "Life&Health" e dell'asset management.

- Sempre oggi è stato annunciato un importante accordo per l'acquisizione di Laya Healthcare, acquisita per 650 milioni di euro. Laya genera circa 800 milioni di euro di premi annui e conta circa 700mila assicurati

- Patrick Cohen, CEO di AXA Europe and Health: “Siamo molto lieti di unire le forze con Laya Healthcare, un'azienda riconosciuta in Irlanda per il suo incrollabile servizio clienti, il suo forte brand e la sua expertise tecnica. Questa transazione offre un'opportunità unica per rafforzare la nostra presenza in uno dei nostri principali mercati europei attraverso l'acquisizione di un attore leader che si adatta perfettamente alla cultura di AXA. Attraverso la sua incessante attenzione all'innovazione e all'esperienza cliente, Laya apporterà risorse inestimabili al nostro più ampio business Salute, soprattutto in termini di digitalizzazione del percorso sanitario e di fornitura di servizi salute per sempre più vicini ai nostri clienti"

Milano, 3 agosto 2023. Sono stati presentati oggi i risultati semestrali del gruppo AXA che registra ottime performance. Sempre oggi è stata l’occasione per presentare una grande acquisizione in ambito salute che avrà impatto sull’Europa e sull’Italia, soprattutto in termini di digitalizzazione e servizi al cliente.

SI tratta dell'irlandese Laya Healthcare dalla controllata di Aig, Corebridge Financial, acquisita per 650 milioni di euro. Laya genera circa 800 milioni di euro di premi annui e conta circa 700mila assicurati.

Patrick Cohen, che ha gestito l’operazione in meno di un mese dal suo ingresso come CEO Europa e Health, dopo aver portato risultati eccezionali alla guida di AXA Italia prima e di AXA France poi, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di unire le forze con Laya Healthcare, un'azienda riconosciuta in Irlanda per il suo incrollabile servizio clienti, il suo forte brand e la sua expertise tecnica. Questa transazione – prosegue – offre un'opportunità unica per rafforzare la nostra presenza in uno dei nostri principali mercati europei attraverso l'acquisizione di un attore leader che si adatta perfettamente alla cultura di AXA. Attraverso la sua incessante attenzione all'innovazione e all'esperienza cliente, Laya apporterà risorse inestimabili al nostro più ampio business Salute, soprattutto in termini di digitalizzazione del percorso sanitario e di fornitura di servizi salute per sempre più vicini ai nostri clienti", ha concluso Patrick Cohen, CEO di AXA Europe and Health.

Con questa acquisizione, AXA afferma la propria ambizione di far crescere il proprio franchising europeo, espandendo le proprie attività in un mercato dell'assicurazione sanitaria vivace e in rapida crescita.

Il completamento della transazione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle approvazioni normative, e si prevede che avvenga entro la fine del 2023.

Per maggiori informazioni: axa.it