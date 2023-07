Bingo Imperial, Massimiliano Orlandini: “Socializzazione e recupero degli spazi, ecco la ricetta vincente per l’aggregazione positiva”

Il responsabile dell’attività di Quartu Sant’Elena porta avanti un business che ha riconsegnato alla cittadinanza luoghi storici riadattati alle esigenze della contemporaneità

Cagliari, 13 luglio 2023. La diffusione regolamentata dalle autorità statali delle sale bingo in tutta Italia ha garantito la gestione del gioco affidata ai concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, permettendo a imprenditori del settore e lavoratori appartenenti all’indotto di operare in un contesto sempre più legato alla ristorazione di qualità. “È questa la carta vincente del business, che unisce gli spazi di ritrovo per amici e familiari a bar, pizzerie e ristoranti che offrono prodotti culinari dall’alto valore aggiunto”, racconta Massimiliano Orlandini, responsabile a Quartu Sant’Elena di Bingo Imperial. “Una cucina espresso generalmente apprezzata e che agevola l’aggregazione sociale accogliendo migliaia di persone su base quotidiana”, prosegue l’imprenditore. La struttura nella quale oggi è presente la sala bingo di Quartu Sant'Elena è uno spazio storico della città del sud Sardegna: parliamo delle le ex Fornaci Mascia, a lungo abbandonate e oggi recuperate dall’attività di Massimiliano Orlandini. Una ricucitura con la cittadinanza dal massimo valore sociale, che ha creato uno spazio di aggregazione capace di generare occupazione e ridare dignità a un importante sito dell’archeologia industriale. “Così come la fabbrica ha contribuito alla costruzione delle abitazioni, noi oggi pensiamo all’importanza della rivalutazione di un’area che possa accogliere tutti”, sottolinea Orlandini. Le sale bingo sono diventate un presidio pubblico di legalità che hanno garantito l’allontanamento della criminalità dal settore del gioco, creando inoltre un significativo indotto sul fronte del lavoro. Bingo Imperial ha infatti generato l’occupazione di oltre 100 impiegati: “Il problema occupazionale è di fondamentale importanza, non solo in termini economici ma anche di dignità delle persone. Ci rendiamo conto dell’alto valore sociale che la nostra attività rappresenta — prosegue Orlandini — motivo per il quale operiamo in un contesto sempre aggiornato e capace di offrire un’esperienza di valore e positiva per la nostra clientela”.

