BingX garantisce zero slippage nei future perpetui

SINGAPORE, 8 settembre 2023 /PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale, sta rivoluzionando l'esperienza di trading con la sua funzione aggiornata di Prezzo Garantito, per assicurare zero slippage nei future perpetui. Questa innovativa funzione coprirà tutte le 166 coppie di trading disponibili sui future perpetui di BingX, comprese opzioni popolari come BTC/USDT, ETH/USDT e altre ancora.

I contratti future perpetui sono strumenti di trading di criptovalute legati al valore di un'asset sottostante. Permettono ai trader di cripto di speculare sui prezzi futuri dell'asset. A differenza dei tradizionali contratti future su criptovalute con una data di scadenza, i future perpetui sono stipulati a tempo indeterminato.

Lo slippage nei feature perpetui si riferisce alla differenza tra il prezzo previsto per il collocamento di un'operazione e il prezzo effettivo al momento dell'operazione. In genere si verifica quando la liquidità del mercato è bassa o la volatilità è elevata. Potrebbero esserci pochi partecipanti al mercato in grado di accettare la controparte di un'operazione e quindi è necessario più tempo tra l'immissione dell'ordine e l'esecuzione dello stesso dopo che è stato trovato un acquirente o un venditore.

Il Prezzo Garantito consente agli utenti di BingX di eseguire le loro operazioni esattamente al prezzo prestabilito senza preoccuparsi delle fluttuazioni del mercato. Selezionando questa funzione al momento della creazione di un "Trigger Order" o di un "Stop-Loss Order", gli utenti di BingX possono assicurarsi che le loro posizioni vengano eseguite senza slippage, con BingX che si assume i rischi associati. La funzione Prezzo Garantito di BingX prevede una commissione basata sul volume effettivo degli scambi al momento dell'esecuzione dell'ordine.

Megan Nyvold, responsabile del branding di BingX, ha dichiarato: "Con l'introduzione della nostra funzione migliorata di prezzo garantito, stiamo mettendo il potere del trading di precisione nelle mani dei nostri utenti. L'impegno di BingX per l'innovazione e le soluzioni incentrate sull'utente emerge in tutta la sua evidenza, mentre continuiamo a spingere i confini di ciò che è possibile fare nello spazio del trading di criptovalute".

BingX si impegna a migliorare ulteriormente l'esperienza degli utenti estendendo il meccanismo a diversi ambiti. Con queste caratteristiche rivoluzionarie, BingX si pone all'avanguardia nell'offrire un ambiente di trading sicuro ed efficiente, consolidando la sua dedizione alla spinta dell'innovazione nel settore del trading di criptovalute.

Informazioni su BingX

