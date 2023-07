Bluespirit.com: lo store per esaltare momenti unici con la raffinatezza di gioielli speciali

Milano, 4 luglio 2023 - Per rendere ogni momento indimenticabile, Bluespirit.com mette a disposizione un assortimento eccezionale di regali per tutte le occasioni. Ogni articolo proposto, dagli orologi uomo alle fedine fidanzamento coppia, rappresenta marchi celebri come Maserati e Chiara Ferragni Brand. Con la certezza di alta qualità e uno stile che interpreta qualunque preferenza, ogni prodotto è accompagnato dalla comodità di una pronta consegna e di un servizio clienti impeccabile.

Su Bluespirit.com troverete alcuni dei marchi più apprezzati nel settore di orologi e gioielli, tra cui Casio, Lucien Rochat, Michael Kors, Morellato, Cluse, Trussardi e Scuderia Ferrari, solo per citarne alcuni.

I gioielli offerti sul sito sono realizzati con materiali selezionati come diamanti, oro, argento, perle e gemme. In particolare, la proposta include orecchini donna e uomo, bracciali, collane, anelli, orologi. A ciò si aggiunge una sezione dedicata alle idee regalo, con soluzioni perfette per ogni situazione.

In caso di dubbi, o se necessitano di assistenza o consigli, gli utenti possono contattare il servizio clienti tramite telefono (disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00) o e-mail. Sul portale, nella sezione "FAQ", si possono trovare rapidamente le risposte alle domande più comuni.

Bluespirit.com premia la lealtà dei suoi clienti. Iscrivendosi al Club Momenti Preziosi, parte del programma di fedeltà, i clienti possono beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui un regalo di benvenuto e offerte personalizzate. Man mano che si accumulano punti, i vantaggi aumentano.

Per ordini superiori a 39 euro, le spese di spedizione sono gratuite. In alternativa, i clienti hanno la possibilità di ordinare online il loro nuovo gioiello e ritirarlo in uno dei negozi Bluespirit presenti sul territorio italiano. Nei punti vendita aderenti, è possibile richiedere la personalizzazione di gioielli e orologi.

L'esperienza di acquisto sul sito si conclude con diverse opzioni di pagamento, tutte sicure e protette: carta di credito, PayPal, ApplePay e GooglePay.

