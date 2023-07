Bruno Cardin, Design Lifestyle: il Bestseller su come vivere in una casa che rispecchia la propria essenza

Milano, 30.06.2023 – La casa è il rifugio in cui tutti noi amiamo immergerci, ma spesso sentiamo che non ci rappresenta al 100%. Quello che molti non sanno è che basta davvero poco per progettare un’abitazione a nostra immagine e somiglianza.

Per tutti coloro che desiderano creare un’ambiente sano e confortevole in cui risiedere, esce oggi il libro di Bruno Cardin “DESIGN LIFESTYLE. Felici Dentro Casa. Gli spazi domestici possono davvero essere creati a nostra immagine e somiglianza. Il segreto? Valorizzare al massimo i dettagli” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per progettare un’abitazione fatta di dettagli capaci di rispecchiare appieno la nostra vera essenza.

“La casa italiana è da sempre il luogo più amato ed il più imitato dagli stranieri. Al suo interno, infatti, passiamo del tempo con la nostra famiglia e con le persone a noi più care, rendendola di conseguenza lo spazio ideale in cui sentirci davvero noi stessi. Peccato però che a molti capita di sentirsi immersi in spazi che non sentono loro o che semplicemente non li rappresentano” afferma Bruno Cardin, autore del libro. “Ho deciso quindi di creare un manuale capace di dimostrare che gli spazi domestici possono davvero essere creati a nostra immagine e somiglianza. Il segreto? Sta nel valorizzare al massimo pochi semplici dettagli”.

Come spiega l’autore all’interno del proprio libro, i nostri sensi, seppur inconsciamente, ricercano costantemente le condizioni di vita naturale. Per questo motivo, secondo Cardin, durante la fase di progettazione delle nostre abitazioni, dedicare ai sensi e alla loro interazione la giusta attenzione, tenendoli in considerazione nelle scelte della vita quotidiana, è una delle chiavi per raggiungere un maggiore livello benessere.

“Bruno Cardin, grazie a questo libro, ci conduce attraverso una bellissima macchina sensoriale, fatta di consigli pratici, strategie di successo e soprattutto di un modo tutto nuovo di fare design: quello sensoriale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso l’architettura dei cinque sensi, l’autore dimostra che vivere in un ambiente casalingo sano e confortevole è possibile. Basta sapere come crearlo”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno per la pubblicazione e divulgazione del mio libro perché è considerato il più noto book influencer italiano, soprattutto per le tematiche legate alla crescita personale e professionale” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha seguito con professionalità in tutte le fasi di pubblicazione consentendomi di pubblicare questo mio libro che sono certo sarà utile a tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3CyLxDW

Bruno Cardin, nato a Conegliano nel 1970. Si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Padova, ma un forte sentimento verso l’arte, lo spinge ad avvicinarsi al mondo dell’architettura contemporanea. Decide così di frequentare dei corsi di Interior Design nella dinamica città di Venezia. Grazie alle sue esperienze professionali e alla sua innata capacità di cogliere i dettagli, Cardin è riuscito a raggiungere la maggior soddisfazione e realizzazione professionale costruendo il proprio “impero” di Design, l’azienda BI.CI. Un uomo visionario che ha saputo trovare un gap nel mercato del design e colmarlo, offrendosi come unico interlocutore nell’offerta dei servizi di interiors tailor made. L’amore per la bellezza e il desiderio di condivisione, lo spingono a raccontare i segreti e le strategie di successo che tutti i giorni vengono applicate all’interno della sua azienda, incentivando il lettore a scoprire un nuovo modo di fare design: quello dell’unico linguaggio di stile. Sito web: https://www.bicisrl.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it