Bybit presenta nuove ed entusiasmanti offerte per i nuovi utenti della sua card in Europa

DUBAI, EAU, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Bybit, il terzo exchange di criptovalute più visitato al mondo, annuncia una serie di entusiasmanti promozioni e vantaggi esclusivi per i nuovi clienti europei che utilizzano la Bybit Card. Dal lancio dei servizi della Bybit Card, avvenuto nel marzo 2023, l'azienda ha registrato una risposta incredibile da parte della community in Europa, e l'impegno di Bybit verso questa regione non è mai stato tanto forte.

La Bybit Card offre una soluzione di pagamento rivoluzionaria ai privati in Europa. Gli utenti possono effettuare pagamenti e prelevare contante in tutta semplicità utilizzando le proprie riserve in criptovaluta, semplificando le transazioni finanziarie effettuate tra il mondo crypto e quello reale. Al momento la Bybit Card supporta la conversione immediata delle principali criptomonete, ad esempio BTC, ETH, USDT, USDC e XRP, in monetefiat come gli euro.

Vantaggi esclusivi per i sottoscrittori della Bybit Card

Bybit è entusiasta di proporre una serie di interessanti vantaggi per i sottoscrittori della nuova Bybit Card:

"La Bybit Card rappresenta il nostro impegno per promuovere l'adozione su larga scala della criptovaluta nel mondo reale", ha commentato Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit. "Siamo fermamente convinti che le criptovalute non debbano semplicemente servire da asset digitali, ma possano essere un metodo di pagamento comodo e tangibile per le transazioni quotidiane dei privati".

La Bybit Card è stata ideata per fornire un'esperienza comoda e appagante per gli utenti crypto in Europa. Visita il sito per ulteriori informazioni e richiedere la Bybit Card.

Informazioni su Bybit

Bybit, creato nel 2018, è uno dei cinque exchange più importanti al mondo e offre una piattaforma professionale che mette a disposizione di investitori e trader di criptovalute un matching engine ultraveloce, un'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e un supporto multilingue per la community. Bybit è l'orgoglioso partner dei campioni in carica nella classifica piloti e costruttori della Formula Uno: il team Oracle Red Bull Racing.

