CLAIRE'S ANNUNCIA UNA CONTINUA ESPANSIONE NEL MERCATO EUROPEO

Con l'apertura di nuovi negozi in Italia e la presenza in oltre 2.100 punti vendita partner, il marchio globale di moda sta portando i prodotti per l'espressione personale a nuovi clienti in tutta Europa

HOFFMAN ESTATES, Illinois, 18 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Oggi Claire's Holdings LLC ha annunciato una continua espansione nel mercato retail europeo, portando il potere degli accessori moda ad ancora più clienti in tutto il mondo. Il marchio che celebra lo stile personale e l'espressione di se stessi è ora disponibile in più di 900 negozi di proprietà e in 2.100 punti vendita partner in tutta Europa coi suoi prodotti consumer, con piani per una crescita continua per tutto il 2023.

"I nostri prodotti entusiasmano e accendono la magia nella vita quotidiana dei nostri clienti e siamo lieti di portare ad ancora più persone le incredibili tendenze, il merchandise e l'esperienza nel piercing che il nostro marchio offre. La combinazione strategica di negozi di proprietà e partnership coi prodotti consumer ci consente di celebrare e portare il nostro marchio ai clienti in ancora più luoghi in cui fanno acquisti", ha dichiarato Ryan Vero, Chief Executive Officer di Claire's.

L'espansione del marchio europeo è stata recentemente trainata dall'aumento dei negozi in Italia. Claire's ha aperto il suo primo negozio italiano a novembre 2012 a Milano e oggi ha più di 40 negozi aperti sul mercato. Nel 2023 il marchio prevede di aprire altri 50 negozi nell'UE, di cui 10 in Italia. Questi includono negozi a Venezia, Roma, Firenze, Milano e Napoli, con le aperture più recenti di negozi all'inizio di maggio e a giugno a Roma, includendo una delle più importanti vie dello shopping di Roma, Via Del Corso.

Claire's prevede non solo di aumentare la presenza dei suoi negozi entro la fine dell'anno, ma anche il suo fiorente modello di prodotti consumer è pronto per continuare a eccellere. Raggiungendo un pubblico ancora più ampio, la presenza del marchio aumenterà da 2.100 negozi partner fino a più di 3.000 sedi. Il programma di prodotti consumer di Claire's include rivenditori in tutta Europa, tra cui Galeries Lafeyette, nonché i rivenditori di giocattoli Smyths, King Jouet, Maxi Kids e Toys "R" Us. La presenza del marchio è cresciuta anche in tutto il Regno Unito presso rivenditori di articoli per la casa, tra cui Asda, Matalan, New Look e Coop, per citarne alcuni. Il modello di prodotti consumer è stato introdotto per la prima volta in Italia nel novembre del 2014 e il marchio è ora presente in più di 350 punti con Blu Kids, Bimbo e UPIM.

"Vogliamo continuare a ispirare i nostri clienti attraverso prodotti che stabiliscono tendenze, partnership innovative e piattaforme di contenuti creativi. Vediamo un forte desiderio di un'esperienza di acquisto arricchita e una maggiore connessione col nostro marchio da parte dei nostri clienti europei, quindi per noi è stato un passo naturale espandere la nostra presenza", ha dichiarato Richard Flint, Presidente per l'Europa.

Questa entusiasmante espansione arriva solo a pochi mesi dal lancio all'inizio di marzo del negozio fiore all'occhiello di Claire's di Parigi, progettato in collaborazione col Creative Director in Residence di Claire's, Nicola Formichetti. Il negozio ha contribuito a cementare la posizione del marchio nella moda e nella cultura, creando uno spazio in cui i consumatori possano sperimentare il futuro del marchio, inaugurando al contempo una nuova era del retail nella capitale europea della moda.

Come marchio globale, Claire's utilizza la sua piattaforma, che è stata reimmaginata con una nuova identità visuale all'inizio di questo mese, per ispirare i giovani a esplorare il proprio stile personale unico attraverso la moda e gli accessori per l'espressione di se stessi e il piercing all'orecchio del marchio leader del settore. Mentre Claire's si rivolge a tutte le età, il marchio continua a elevare la sua connessione culturale e consumer con la Gen Zalpha attraverso contenuti, esperienze e prodotti coinvolgenti. Per acquistare online o trovare un negozio vicino a lei, visiti claires.com.

Informazioni su Claire's Holdings LLCClaire's Holdings LLC è un marchio globale completamente integrato di riferimento nella moda, impegnata a ispirare l'espressione di se stessi attraverso la creazione e l'offerta di prodotti ed esperienze esclusivi e ben curati. Da oltre 50 anni Claire's è una destinazione per curiosi, creativi e persone influenti ed è leader nel settore nei servizi di piercing alle orecchie, offrendo un assortimento di prodotti e accessori moda che fanno tendenza e aiutano i giovani di tutto il mondo a trovare il proprio stile e a definire se stessi. Attraverso i suoi marchi globali, Claire's® e Icing®, l'azienda offre un'esperienza di acquisto immersiva e omnicanale con negozi di proprietà e in concessione in tutto il Nord America e in Europa, nonché negozi in franchising in Medio Oriente e in Sudafrica. Ulteriori informazioni su Claire's sono disponibili sul sito web corporate.claires.com.

