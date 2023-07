Come le agenzie di garanzie finanziarie possono aiutare le piccole imprese a crescere

Milano, 25 Luglio 2023. Ogni piccola impresa sa di dover affrontare diversi ostacoli lungo il cammino della propria crescita: si parla di autentiche sfide che potrebbero mettere in ginocchio anche il più esperto degli imprenditori, a causa delle incertezze del mercato, dell'inflazione e della crisi economica. Da questo punto di vista, però, esistono una serie di realtà che possono supportare le aziende, come nel caso delle agenzie di garanzie finanziarie. Vediamo dunque come queste ultime possono aiutare le piccole imprese a crescere.

Consentono di trovare più facilmente un finanziamento

L'accesso al credito può diventare spesso un ostacolo, a tratti quasi insormontabile, se non si opera nella maniera corretta. A causa dei requisiti sempre più rigorosi richiesti dalle banche, e della mancanza di garanzie, molte aziende faticano ad ottenere il capitale necessario per espandere le proprie operazioni o per affrontare i periodi di difficoltà finanziaria.

Qui entrano in gioco le agenzie specializzate in garanzie finanziarie. Queste ultime, come spiega il loro stesso nome, agiscono come garanti per le piccole imprese, fornendo alle banche una forma di tutela nel caso in cui l'impresa non sia in grado di ripagare da sola il prestito. In questo modo, una piccola azienda può ottenere un finanziamento che altrimenti le sarebbe stato negato, così da poter investire nella crescita e nello sviluppo del proprio business.

Permettono di aumentare la competitività dell'impresa

Le agenzie di garanzie finanziarie non solo facilitano l'accesso al credito, ma possono anche aiutare una piccola impresa a diventare più competitiva. Grazie al finanziamento ottenuto, le aziende (come anticipato) possono investire il capitale in nuovi prodotti o servizi, migliorare l'efficienza operativa o espandere la propria presenza sui mercati non solo locali ma anche esteri, ad esempio internazionalizzandosi.

Inoltre, queste agenzie specializzate possono fornire alle piccole imprese un vantaggio competitivo importante, anche per quel che riguarda la stipula di nuovi contratti o accordi di natura commerciale. Essendo presente un garante di un certo livello, infatti, la piccola impresa ne guadagna anche in termini di credibilità.

Danno la possibilità di accedere ai prestiti obbligazionari

Un altro vantaggio è la possibilità di accedere ai prestiti obbligazionari. Questa forma di finanziamento, che prevede l'emissione di obbligazioni da parte dell'impresa, rappresenta un'interessante opzione ai tradizionali prestiti bancari. Nello specifico, si tratta di una soluzione che viene spesso adottata dalle società per azioni.

Le obbligazioni permettono alle imprese di raccogliere capitali direttamente dal mercato degli investitori, a tassi di interesse spesso più vantaggiosi rispetto ai prestiti classici. In questo modo, le aziende hanno a disposizione un ulteriore canale di finanziamento, utile per diversificare le fonti di capitale e ridurre la dipendenza dai prestiti bancari.

Aiutano a superare l'impatto della crisi economica

I periodi di crisi economica rappresentano senza ombra di dubbio una delle tempeste più difficili da affrontare, specialmente per le piccole imprese. Durante la crisi, infatti, la domanda di prodotti e servizi può calare drasticamente, mettendo a rischio la sopravvivenza dell'azienda. In situazioni di tale portata, dunque, le agenzie di garanzie finanziarie possono offrire un sostegno a dir poco fondamentale.

