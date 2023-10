Come trovare i migliori profumi in offerta: lo shop online di Pinalli

Fiorenzuola d'Arda (PC), 12/10/2023 - Se sei alla ricerca di un nuovo profumo per te, per il tuo partner o, perché no, per i tuoi figli, puoi provare a cercare online: resterai stupito dalla quantità di offerte profumi che è possibili trovare.

Inoltre, hai tutti i vantaggi dello shopping online: puoi fare acquisti ogni giorno e a qualsiasi ora, hai una vastissima scelta di prodotti, in pochi click avrai acquistato il prodotto che vuoi al miglior prezzo possibile e lo riceverai direttamente a casa tua.

Se stai cercando un prodotto speciale per te o per fare un regalo, vedi i profumi sullo shop online di Pinalli con offerte speciali imperdibili: troverai sicuramente quel che fa al caso tuo.

1911 Uomo di Trussardi

Uno dei profumi in offerta sullo shop online di Pinalli è 1911 Uomo di Trussardi. Un marchio prestigioso che veste di stoffa e di fragranze l’uomo elegante da più di un secolo.

1911 Uomo è una fragranza che può essere apprezzata su più livelli: in un primo momento è possibile cogliere le note del limone, del bergamotto del galbano e della noce moscata. Pian piano si apprezzeranno anche la salvia sclarea, il geranio, la violetta, il patchouli e una nota di muschio.

Un eau de toilette semplicemente perfetto per ogni occasione, regalando all’uomo che lo indossa un’aurea di passionalità e seduzione. Chi l’ha usato lo definisce un profumo che esalta il carisma.

Trussardi 1911 Uomo è una fragranza virile e contemporanea, la quintessenza della raffinata mascolinità ed è disponibile in offerta sullo shop di Pinalli nei formati da 30, 50 e 100 ml.

Petits et Mamans di Bulgari

Se stai cercando un prodotto adatto al delicato periodo della maternità e alla tenerezza di una vita appena iniziata, fra le offerte profumi di Pinalli, c’è Petits et Mamans di Bulgari, un eau de toilette con ingredienti freschi e delicati adatti alle pelli sensibili come quelle dei neonati.

Petits et Mamans è un prodotto che si presta benissimo anche per un regalo grazie al suo packaging che esprime gioia e tenerezza.

Petits et Mamans di Bulgari sprigiona una fragranza agrumata di mandarino che pian piano si trasforma in un profumo più dolce di pesca bianca, iris e vaniglia.

Sul sito di Pinalli, Petits et Mamans è disponibile in offerta nel formato da 100ml.

Roma di Laura Biagiotti

Laura Biagiotti ha voluto omaggiare Roma, la città eterna con questo profumo da donna che richiama il suo romanticismo e la sua storia millenaria già solo guardandone la boccetta. Il flacone, infatti, si ispira alle opere architettoniche classiche che meglio rappresentano la città.

A primo impatto, Roma rilascia una fragranza fresca riconducibile al pompelmo rosa, al ribes, alla menta e al giacinto. Con il passare dei minuti e delle ore saranno più chiare le note di gelsomino, rosa, sandalo, vaniglia, ambra, muschio e zibetto.

Fra le offerte profumi sullo shop online di Pinalli, troverai in promozione Roma di Laura Biagiotti nei formati da 25, 50 e 100 ml.

Pinalli, una realtà italiana ora anche online

Pinalli è la prima catena di profumerie italiane che nasce a Fiorenzuola D’Adda nel 1984 in un capannone immerso nel verde di questo delizioso paese in provincia di Piacenza.

La passione che ha fatto nascere Pinalli è stata portata avanti dai membri della famiglia che ne hanno preso le redini con il passare degli anni e che hanno portato l’azienda a contare oltre 70 Beauty store nel nord e nel centro Italia.

Pinalli dispone anche di una piattaforma e-commerce tra le prime del mercato beauty con un vastissimo assortimento di offerte profumi per tutti i gusti e per ogni esigenza di budget.

