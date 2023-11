Con lo Studio SPADOTTO, le imprese scoprono i vantaggi di una gestione puntuale ed attenta

Serietà, competenza e professionalità: lo Studio della Dott.ssa Francesca Spadotto offre alle aziende un servizio di consulenza olistica gestendo a tutto tondo le tematiche proprie di ogni cliente

Fontanafredda (PN), 7 novembre 2023. Nell’era della transizione ed evoluzione tecnologica, esperienze e competenze sono gli elementi fondamentali per elevare una figura professionale e garantire consulenze puntuali su un argomento ben specifico.

La dott.ssa Francesca Spadotto, revisore legale iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha fatto dello studio e della ricerca una missione di vita, accumulando esperienze che hanno permesso a lei e al suo team di diventare un punto di riferimento per buona parte del tessuto aziendale del nord est italiano. Laureata in Psicoeconomia nel 2018, dopo aver ottenuto, nel 2020, l’abilitazione all’esercizio della professione di Commercialista, la nostra professionista ha partecipato al corso di Alta Formazione della SAF Triveneta - Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, diventando un’esperta consulente su tematiche legate alla sostenibilità aziendale, intesa come insieme di pratiche volte a favorire politiche di rispetto dell’ambiente, di sicurezza interna, di benessere dei dipendenti e di alto impatto sociale delle attività produttive.

“Il mio percorso accademico e professionale mi ha portato ad affrontare tematiche di grande attualità e importanza come la sostenibilità aziendale”, racconta la dott.ssa Spadotto. “Negli ultimi anni, il mio Studio si è concentrato molto sul fornire il giusto supporto alle imprese che vogliono seguire le normative nazionali e sovranazionali per allinearsi ai dettami della comunità internazionale in materia di Ambiente, Società e Governance. Alla base dello sviluppo di una politica aziendale sostenibile c’è sicuramente il Bilancio di Sostenibilità, documento non finanziario, che prende in esame gli impatti economici, sociali ed ambientali dell’attività, nonché le aspettative degli stakeholders. Grazie a questo documento, possiamo misurare l’efficacia di un’azienda nel fornire spunti per una crescita sostenibile, rendicontando gli impegni e i risultati raggiunti ogni anno. Noi dello Studio Spadotto aiutiamo a strutturare il Bilancio di Sostenibilità personalizzandolo in base alle esigenze ed agli obiettivi prefissati dalle singole aziende, e seguiamo l’intero processo di rendicontazione mettendo in evidenza le iniziative virtuose che permettono a un certo business di calarsi in un’ottica sempre più spendibile e futuribile”.

Oltre a essere un potentissimo strumento comunicativo, un Bilancio di Sostenibilità ben redatto accresce sensibilmente la forza reputazionale di un’azienda, facilitandone l’accesso a crediti e finanziamenti, e aumentandone l’appetibilità agli occhi di eventuali partner strategici. “E’ molto importante che le imprese comprendano le opportunità che si celano dietro pratiche burocratiche che, talvolta, possono sembrare deficitarie e conoscano i vantaggi di affidarsi a professionisti del settore”, spiega la dott.ssa Spadotto. “Oggi come oggi, il rispetto dell’ambiente e il valore sociale delle attività produttive sono elementi fortemente richiesti lungo tutta la filiera produttiva e il Bilancio di Sostenibilità diventa, così, un importante criterio di selezione da parte di investitori, banche e stakeholders. E’ per questo che anticipare il momento in cui il Bilancio di Sostenibilità sarà obbligatorio, seppur non per tutti, consentirà ad un’impresa di arrivare preparata ed avere un vantaggio sulla concorrenza. In poche parole, stiamo parlando di un efficace strumento per accrescere la propria competitività e migliorare il proprio posizionamento all’interno del mercato”.

Ma non è tutto, perché lo Studio Spadotto, negli anni, si è spesso distinta per il grande valore svolto in termini di consulenza aziendale e societaria generica. “La nostra squadra di professionisti esperti e qualificati è in grado di seguire passo dopo passo ogni impresa che voglia migliorare le sue performance”, dichiara la dott.ssa Spadotto. “Tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, redazione di bilanci finanziari, analisi di bilancio per indici economici e patrimoniali, revisione legale: queste sono solo alcune delle attività per le quali il nostro team offre il miglior supporto possibile, con la serietà e la competenza che ci hanno sempre contraddistinti, in modo da guidare le imprese dall’elaborazione di un business plan alla verifica, valutazione e implementazione del sistema di direzione aziendale, passando per un controllo di gestione accurato e capillare”.

Serietà, competenza e professionalità sono, dunque i principi dello Studio Spadotto, sempre attento a impostare un rapporto chiaro e trasparente con i propri clienti, forte dell’alto livello di aggiornamento dei propri collaboratori e sicuro di poter offrire la massima affidabilità e tempestività.

