Con Surveyeah puoi guadagnare da casa semplicemente rispondendo a un sondaggio

La piattaforma on-line promette sicurezza e privacy a tutti gli utenti disposti a rispondere a semplici domande in cambio di premi

Milano, 31/08/2023 - Si sente spesso dire che al giorno d’oggi possedere dati rappresenta una delle più efficaci forme di ricchezza. Nell’era del marketing sfrenato, possedere certe informazioni sulla popolazione significa avere le chiavi per il successo, che passa attraverso campagne di vendita mirate e regolate da dinamiche ben precise. Non tutte le piattaforme, però, utilizzano questi dati nella maniera più virtuosa, generando processi di bombardamento mediatico poco chiari per gli utenti e fornendo alle aziende potenziali clienti che non sempre manifestano reale interesse per i prodotti in vendita. Insomma, non è facile trovare il giusto modo per sottoporre agli utenti sondaggi che permettano di raccogliere dati in modo chiaro e funzionale. Una soluzione, però, ci viene fornita da Tradatech srl, l’azienda che nel 2014 ha lanciato la piattaforma Surveyeah.com, uno spazio on-line tramite il quale si può accedere a sondaggi retribuiti e sicuri, inviati da numerosi player internazionali. Su Surveyeah la compilazione di sondaggi è facile e veloce, e permette all’utente di guadagnare denaro stando comodamente a casa propria.

“L’idea è quella di incentivare le persone a fornire dati utili alle aziende per sviluppare campagne di vendita sempre più efficaci”, racconta Nicolò Fisogni, fondatore di Tradatech. “Come fare? In cambio del tempo impiegato per rispondere ai sondaggi, l’individuo riceve buoni spesa Amazon, Zalando, Esselunga, ENI... Inoltre, può decidere di donarli in beneficenza. Ma la distribuzione di premi non è l’unico elemento che caratterizza la nostra piattaforma: a differenza di altre modalità di raccolta dati, infatti, Suveyeah garantisce massima trasparenza e assoluto rispetto della privacy. L’utente non è tenuto a fornirci nome e cognome. Anzi, sul nostro blog pubblichiamo spesso articoli su come difendere la propria identità su internet. Il nostro servizio è sempre gratuito per chi accetta di rispondere ai nostri sondaggi e non sono mai richiesti estremi bancari. Inoltre, i buoni che forniamo sono digitali e non inviamo mai pubblicità per posta, né spam via e-mail. L’unica cosa che chiediamo è la massima sincerità, in modo da garantire affidabilità alle aziende che si rivolgono a noi per generare reale interesse nei clienti”.

E non è tutto. Con Surveyeah c’è la possibilità di aiutare studenti e dottorandi a completare le loro tesi trovando le persone che rispondano alle loro ricerche. Un meccanismo dal forte impatto sociale che conferisce valore all’attività di raccolta informazioni. “Un’altra questione a cui siamo particolarmente attenti è quella della sostenibilità ambientale”, spiega Fisogni. “La nostra attività si svolge in smartworking già da prima che la crisi pandemica ci colpisse nel 2020. Il nostro investimento nel mondo del digitale è frutto di una visione lungimirante che in Italia, dove si investe ancora poco in queste tecnologie, fa fatica a trovare spazio. Il mercato ha bisogno di spazi on-line come Surveyeah, dove l’interesse si trasforma in opportunità, dove aziende che operano nel mondo della moda, dell’auto-motive, della bellezza e dell’alimentare possono incrementare il loro volume d’affari senza invadere la privacy dei clienti o sommergere gli utenti di fastidiose pubblicità”.

In conclusione, con Surveyeah il mondo del retail acquisisce uno strumento super efficace che aiuta a instaurare un rapporto win-win tra azienda e cliente. Una piattaforma tradotta in 37 lingue, che raccoglie dati in 123 paesi e che conta 3 milioni di utenti con 2mila nuovi iscritti al giorno. Un’azienda che registra il 95 percento del suo fatturato all’estero e uno spazio virtuale che ci porta alla scoperta del mondo del digitale e che promette di regalarci altre importanti sorprese per quanto riguarda applicazioni di utilizzo (un’app Suveyeah è già disponibile all’uso in Italia) e opportunità di guadagno sempre più accessibili. Per saperne di più non resta che visitare www.surveyeah.com e immergersi in un mondo che guarda al futuro con passione e grande determinazione.

