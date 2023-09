Conferenza di apertura del 2023 World Design Capital a Shanghai

SHANGHAI, 28 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Il 26 settembre, la Conferenza del 2023 World Design Capital (WDCC2023), ospitata dal Governo Popolare Municipale di Shanghai e supportata dall'UNESCO e dal Comitato Nazionale dell'UNESCO in Cina, è stata ufficialmente aperta. Il tema di questa conferenza è "Design senza confini, creando tutto", con la missione di "Costruire una piattaforma globale di cooperazione e scambio di design, esplorare la strada del design per guidare lo sviluppo di alta qualità e promuovere il design per riempire le città e le vite ovunque". Riuniamo ospiti di grande peso e marchi leader per creare un avanguardia di design di livello mondiale, una fonte di innovazione e un debutto di nuovi prodotti.

Dal 26 settembre al 2 ottobre si terrà la Conferenza del 2023 World Design Capital presso il cantiere navale di Huangpu Binjiang e nelle sue aree circostanti. Durante la conferenza, ci saranno anche quasi cento eventi, tra cui il Summit "International Design Hundred", il Global "Creative City" Design Summit, il Future Design Summit, nonché i summit dei primi 10 forum nel campo del design, cerimonie di rilascio, sfilate di moda, ecc., con oltre mille ospiti provenienti dal campo del design che parteciperanno a discorsi. Allo stesso tempo, collaboreremo anche con il London Design Festival, la Settimana della Moda di Milano e altri eventi per tenere la serie "Design Shanghai Airlines Plan" a Londra, nonché lo spettacolo e l'esposizione "Shanghai Fashion Day" a Milano.

Rispetto alla prima edizione, la principale esposizione della conferenza di quest'anno ha ottenuto un aggiornamento completo, composta da un padiglione industriale, un padiglione della moda, un'area espositiva urbana e un carnevale del design. L'esposizione copre una superficie totale di 20000 metri quadrati e ha selezionato oltre 300 aziende leader internazionali e nazionali per partecipare. Presenta l'ultima interpretazione dell'innovazione industriale guidata dal design, che dà potere a una vita migliore e serve la costruzione urbana al pubblico, mostrando la capacità del design di guidare lo sviluppo industriale da 1 a 100. I cittadini possono prenotare gratuitamente i biglietti per l'esposizione per diversi periodi di tempo tramite il mini programma ufficiale della conferenza e sperimentare di persona il fascino del design.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2234082/Opening_Ceremony_Of_WDCC2023.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2234083/Creative_Design_Industry_Projects_Launch.jpg

