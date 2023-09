Conti Piante, Rieti - Orvieto: “Progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini, aree verdi e parchi privati”

Opere di giardinaggio e cura del verde a 360 gradi: consulenza, progettazione, impianti d'irrigazione e manutenzione

Rieti - Orvieto, 27 settembre 2023.Da sempre giardini ed aree verdi privati sono luoghi densi di profumi ed armonie cromatiche in cui vivere momenti rilassanti, spazi verdi che rispecchiano i desideri e le personalità di coloro che li abitano.

“Nel realizzare un giardino privato occorrono indubbiamente conoscenza e competenza tecnica ma, per fare la differenza, servono soprattutto passione e arte, gli elementi che completano il piacere della creazione. Dalle piccole aiuole ai grandi giardini, ma anche tappeti erbosi, patii, viali, terrazzi e pareti: non ci sono limiti alle dimensioni e alle forme del verde che possiamo realizzare”, spiega Luigi Conti, titolare della Conti Piante con sede a Rieti ed Orvieto. “Ci occupiamo di tutte le fasi necessarie alla realizzazione di aree verdi private, curando personalmente sopralluoghi e progettazione, offrendo successivamente ogni servizio di assistenza necessario per una corretta cura e manutenzione dell’area verde. Ogni giardino è concepito tenendo conto, in primis, del contesto climatico-ambientale, della tipologia di terreno e dell’esposizione al sole. Attraverso l’analisi di questi fattori possiamo sviluppare, in accordo con le preferenze dei nostri clienti, soluzioni paesaggistiche naturali e scenografiche. Non solo, queste valutazioni preliminari diminuiscono notevolmente la necessità di manutenzione”.

Conti Piante, nei suoi vivai di Rieti e di Orvieto, è uno spazio verde storico che, da ben cinque generazioni, è al servizio di tutti coloro che necessitano di acquistare piante, sementi e attrezzature, ma anche per pensare allestimenti e progetti con fiori, arbusti, rampicanti e persino verde sintetico. Un’oasi di verde e bellezza dove si possono trovare anche piante molto grandi, gli esemplari migliori tra cui scegliere quello più adatto al proprio ambiente. La realizzazione di giardini, prati e parchi è seguita da personale esperto e qualificato che, con competenza e attenzione, si occupa di ogni fase per la realizzazione dei progetti. L’azienda propone anche soluzioni ‘all inclusive’, consentendo di disporre di un unico referente per ottenere una garanzia di qualità sulla realizzazione, evitando il rischio di errori progettuali.

“Durante gli step di progettazione delle aree verdi, un aspetto essenziale riguarda anche la realizzazione di opportuni impianti di irrigazione in modo da ottimizzare l’utilizzo dell’acqua”, sottolinea Conti. “Terminata questa fase si passa alla messa a dimora delle piante e all’inerbimento del prato: essenze erbacee, arboree o arbustive, la scelta è davvero molto vasta, per questo offriamo un servizio di assistenza e consulenza ad hoc per ogni caso specifico. Gran parte delle piante utilizzate per le realizzazioni vengono coltivate direttamente da noi, ogni tipologia di pianta ha esigenze diverse di piantumazione e per questo motivo bisogna conoscere i modi giusti per realizzarla correttamente. La nostra attività, conquistata con anni di esperienza nel settore del verde ornamentale, ci permette di offrire servizi professionali che soddisfano ogni tipologia di richiesta: dalla progettazione alla realizzazione e, non meno importante, la manutenzione delle aree verdi. Utilizziamo mezzi e tecniche all’avanguardia per fornire un servizio di manutenzione qualificato ed efficiente per ogni tipo di pianta e per giardini e parchi di qualsiasi dimensione”.

