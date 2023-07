Cusano Italia Tv: l’ex patron della Sampdoria sbarca in radiovisione con “Ferrero, non solo sport” sul canale 264

Massimo Ferrero è già approdato su Radio Cusano Campus e dal 31 luglio sarà anche in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 264).

Dal calcio allo show business, l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, racconterà aneddoti, retroscena del mondo del calcio, dello spettacolo e non solo, nel format “Ferrero, non solo sport”.

Ferrero avrà in diretta, tra i suoi ospiti, personaggi importanti del mondo del calcio, dello spettacolo e della televisione con i quali poter fare quattro chiacchiere in allegria e, soprattutto, senza alcun tipo di filtro.

“Ci sarà da divertirsi, ci dovranno inseguire, noi saremo umili ed entreremo nelle case della gente per dare felicità. Racconteremo la verità e avremmo delle perle ogni giorno, seguitemi che vi farò divertire e per questo non posso che ringraziare Stefano Bandecchi che mi ha dato questa bellissima opportunità”, queste le parole di un scoppiettante Massimo Ferrero alla redazione di Tag24.it

Ufficio Stampa