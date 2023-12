Dai panettoni artigianali alle confezioni regalo di birre, il Natale diventa più speciale con Birre da Manicomio

Milano, 5 dicembre 2023. Per il Natale 2023, quanti sono alla ricerca di un regalo fuori dal comune, non potranno che apprezzare la proposta di Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com). Lo store digitale, autentico punto di riferimento nel panorama delle birre artigianali online, ha dato forma ad una selezione di idee regalo speciali, che spaziano dai panettoni artigianali alle confezioni regalo di birre, per trasformare il periodo festivo in un’esperienza di degustazione unica.

Nel catalogo di Birre da Manicomio s’incontra un’accurata selezione di più di 1.000 birre artigianali provenienti da ogni angolo del mondo: dalle Inglesi alle Tedesche, passando per birre d’Abbazia, Trappiste o Barrel. Rispondono in modo preciso alle diverse preferenze del pubblico: dai semplici amatori ai palati più raffinati.

Per individuare la birra che meglio si adatta alle proprie esigenze, i clienti hanno l’opportunità di filtrare la propria ricerca per brand, stile, abbinamenti culinari o tipologie di birra. Una delle ultime novità introdotte dall’e-commerce? È costituita dagli Starter Kit. Sono pensati per quanti si avventurano per la prima volta nel ricco universo delle birre artigianali. Includono una selezione di 12 diverse birre, accompagnate da una descrizione dettagliata, per guidare gli appassionati nella loro esperienza di degustazione.

Per ciò che riguarda le idee regalo, sempre apprezzati e garanzia di successo sono i panettoni artigianali alla birra . Tra le opzioni, ad esempio, s’incontrano panettoni alla birra d’Abbazia, con canditi, cioccolato o prodotti con il Beermouth, il Vermouth ottenuto dalla birra Baladin.

Disponibili, naturalmente, anche selezioni Birre di Natale e ricche confezioni regalo birre artigianali già suddivise per stile, come la Selezione Artigianali Italiane o la Selezione Blanche. A ciò si unisce il Birrandaio, un divertente calendario avvento, declinato in varie versioni: classica, Limited Edition IPA o Yellow Deluxe Edition. Include una selezione di 24 birre artigianali in lattina, per un percorso di assaggio che segue gli stili più iconici e apprezzati.

Dopo aver individuato l’opzione perfetta, è possibile procedere con l’acquisto. Gli ordini sono elaborati in appena 24 ore, gli imballi che racchiudono i prodotti sono sicuri e robusti e le spedizioni diventano gratuite per importi superiori a 1 00 euro. Senza scordare la vantaggiosa politica “Soddisfatti o rimborsati”, per fornire maggior serenità e sicurezza.

Tra le altre idee regalo disponibili online, adatte in ogni ricorrenza speciale, s’incontrano anche Magnum, Buoni Regalo e T-shirt, nonché bicchieri di birra per un’esperienza di degustazione senza eguali. Invece, la sezione blog dello store digitale propone consigli e spunti originali per vivere perfettamente la propria passione per i sapori artigianali.

Una conferma dell’eccellente shopping experience garantita da Birre da Manicomio? Giunge dai feedback dei clienti (oltre 1.700 sulla piattaforma Recensioni Verificate) e dalle importanti certificazioni ottenute. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), infatti, ha inserito Birredamanicomio.com tra i più importanti punti di riferimento nell'e-commerce italiano per il quarto anno consecutivo. Non a caso, si tratta dell’unico e-commerce specializzato in birre presente nella lista delle migliori Enoteche Online.