De Grandi Srl: Ricerca e Micronizzazione al servizio dell’industria

Vigevano (Pv) 4 luglio 2023. La De Grandi S.r.l. nasce come trade company nel 1936 a Vigevano, nel pieno dello sviluppo dell’industria calzaturiera. Grazie alla propria esperienza e conoscenza nel settore della produzione di mescole in gomma, l’azienda ha intuito l’importanza che la finezza delle polveri ha nel processo produttivo al fine di ottimizzare i tempi di produzione e ridurre la difettosità degli articoli realizzati.

Partendo da questa intuizione l’azienda ha studiato in modo metodico l’applicazione del processo di MICRONIZZAZIONE POLVERI (Trattamento fisico per ridurne la granulometria delle polveri a gradi di finezza molto elevati) all’industria della gomma e delle materie plastiche.

Questo ha consentito all’azienda di fornire i propri prodotti in molte applicazioni del settore gomma quali la produzione di guarnizioni, profili in gomma, sistemi antivibranti utilizzati in vari settori industriali come l’automotive e degli elettrodomestici, in aggiunta al settore calzaturiero e successivamente di offrire il servizio di micronizzazione conto terzi nei più svariati settori dell’industria ovunque la dimensione delle particelle avesse delle ripercussioni positive sui processi di produzione (Es. ceramico, abrasivi, ecc).

L’attività produttiva si è quindi sviluppata con l’acquisizione, ad inizio anni ’90 dell’attuale stabilimento di Tromello, in cui il processo produttivo è realizzato tramite l’utilizzo di impianti jet-mill (mulini ad aria).

Lo stabilimento è stato successivamente ampliato nel 2018 allo scopo di realizzare un laboratorio applicativo, grazie al quale la De Grandi S.r.l. riesce a mettere a disposizione al meglio la propria esperienza nel valutare e sviluppare tutte le potenziali situazioni, in cui il processo di micronizzazione può avere un significato tecnologico ed applicativo.

L’esperienza nel settore della micronizzazione è stato anche il trampolino per lo sviluppo del processo di sintesi chimica di un ritardante di fiamma “halogen-free” (non alogenato) per il settore delle materie plastiche come le poliolefine. L’utilizzo dei materiali plastici richiede infatti sempre più adeguate e sempre migliori proprietà di resistenza al fuoco.

Ma la De Grandi S.r.l. ha voluto ampliare il proprio settore di intervento creando nello stesso sito produttivo la società Aqua PoIymers S.r.l., azienda produttrice di dispersioni poliuretaniche acquose, arricchendo così il proprio portafoglio prodotti.

Le dispersioni poliuretaniche a base acqua realizzate da Aqua Polymers S.r.l. vengono utilizzate principalmente nella rifinizione della pelle e finta pelle, nel settore delle calzature e dell’abbigliamento, nell’accoppiatura di tessuti, come protezione del legno, per rivestimenti industriali, nel settore dell’automotive ecc. e sono compatibili con una vasta gamma di emulsioni acriliche.

L’obiettivo di Aqua Polymers è quello di sviluppare e sintetizzare prodotti di alta qualità per soddisfare le specifiche richieste di ogni cliente.

La vera forza dell’azienda, dunque sia nel settore della micronizzazione che in quello dei poliuretani, sta nella sua flessibilità e nella sua grande capacità di adattarsi alle specifiche rischieste di ogni cliente. Con i suoi laboratori, De Grandi S.r.l. e Aqua Polymers S.r.l., sono in grado di seguire le necessità dei propri clienti con velocità e professionalità, grazie a personale qualificato e strumentazione all’avanguardia. Tutto questo nel totale rispetto delle norme ambientali.

https://degrandisrl.com/

https://aqua-polymers.com/