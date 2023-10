Digital marketing, Alessandro Gherardotti di Pagine Sì: «Noi consulenti a fianco delle imprese»

Il National Sales Recruiter della web agency italiana: «C’è una forte domanda di digitalizzazione da parte delle imprese e bisogna essere pronti per soddisfare le esigenze di un mercato in forte espansione»

Milano, 24 ottobre 2023. Agenti e consulenti di commercio sono tra le figure più ricercate sul mercato come conferma la classifica 2023 dei lavori in crescita di LinkedIn. Un’attività che negli ultimi decenni ha subito un radicale cambiamento: da venditore – porta a porta – a professionista multitasking e consulente commerciale, anche in ambito digitale. Un’evoluzione, quella dell’agente di vendita, che si deve confrontare con le esigenze di un mercato digitale in forte espansione come conferma Alessandro Gherardotti, National Sales Recruiter di Pagine Sì.

«Oggi fare l’agente di commercio vuol dire fare una professione affascinante e stimolante – spiega Gherardotti, classe 1966 e oltre 30 anni di attività, un profilo Linkedin seguitissimo (oltre 18mila follower) -. Certo, bisogna avere determinate soft skills come la flessibilità, la predisposizione ai rapporti interpersonali e ottime capacità comunicative e relazionali. Non dimentichiamoci, inoltre, che è fondamentale avere tanta grinta e determinazione, nonché ottime capacità organizzative che richiedono una gestione del tempo oculata ed efficiente. Chi ha nel dna queste doti può sentirsi pronto per una carriera nel mondo della vendita che oggi, grazie al digitale, offre diverse opportunità. Mi riferisco a tutti quei giovani che non amano timbrare il cartellino e vogliono trascorrere giornate lavorative sempre diverse e stimolanti».

Una professione che deve rispecchiarsi in un mercato diverso rispetto al passato, in cui i consulenti devono diventare «agenti imprenditori» pronti a ridisegnarsi alle esigenze delle imprese. Per adattarsi ai tempi di oggi, infatti, i venditori hanno dovuto acquisire abilità di tipo tecnico (per esempio l’uso dei social e di tutti i canali digitali) e conoscenze allargate come l’arte della trattativa di vendita.

«Non più agenti, ma consulenti a fianco delle imprese, capaci di avvicinarsi al cliente, con empatia e leggerezza, per instaurare un rapporto solido – sottolinea Gherardotti che nella sua carriera ha visto crescere generazioni di agenti di commercio dal Nord al Sud Italia -. Oggi viviamo nell’era digitale e le nuove generazioni sono di fatto avvantaggiate: per loro il digital marketing è il presente e tra nuovi social, nuove piattaforme e nuove soluzioni le competenze si sono allargate».

Sul mercato ci sono realtà come Pagine Sì che hanno creduto e investito nel digitale, diventando un player di riferimento al servizio di Pmi ma anche di grandi multinazionali e, soprattutto, offrendo un percorso di formazione dedicato. «Il mercato digital ha diverse sfaccettature e bisogna essere pronti a offrire un ampio ventaglio di soluzioni, prodotti e servizi che non siano a scaffale – aggiunge Gherardotti -. Il successo di un venditore è oggi sempre più legato all’esclusività di quello che vende: in quest’ottica Pagine Sì ha proposto sul mercato prodotti nuovi e ad alto valore aggiunto, fondamentali per la crescita professionale ed economica di un consulente di vendita che vuole andare oltre la vecchia vendita a catalogo. Oggi, di fatto, il vero consulente è quello che prova a differenziarsi anche dalla concorrenza: un aspetto cruciale, perché un prodotto che si distingue dagli altri rende l’intero processo di vendita molto più agevole».

Un processo che strizza l’occhio al digital marketing, «un mercato ideale perché è in totale espansione e offre margini di crescita interessanti – conclude Gherardotti -. C’è una forte domanda di digitalizzazione da parte delle imprese: ogni azienda vuole essere online con una strategia multicanale appropriata. Diciamo che siamo in un momento epocale per diventare agenti-consulenti di commercio».

