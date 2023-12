Roma, 04/12/2023 - Nell'odierno mondo aziendale, il Facility Management è diventato una disciplina di cruciale importanza per garantire il successo operativo delle organizzazioni. Le sfide che le aziende devono affrontare, in termini di gestione delle strutture e di efficienza operativa, richiedono un approccio scrupoloso e competenze avanzate. E c'è un nome che spicca come guida esperta in questo campo: Marco Corinaldesi, classe 1980 è diventato negli anni uno dei manager professionisti più esperti e rinomati nel settore. La sua peculiarità è quella di saper unire la dura legge del mercato con la scienza dell’economia e la psicologia sociale come chiave per il successo per le imprese.

Nel suo libro, "Facility Management e Gestione d'Impresa: Come Raggiungere gli Obiettivi Mediante le Discipline Umanistiche e Manageriali," Marco Corinaldesi condivide con i lettori oltre due decenni di preziose esperienze nel settore. L'autore, laureato in Economia Aziendale e con una solida base di conoscenze in psicologia sociale, attualmente ricopre il ruolo di Manager come responsabile di divisione presso una delle più rinomate aziende in italiana specializzata nei servizi integrati, la Papalini Spa. Nella sua carriera di successo lo ha portato a diventare una figura di spicco nel panorama nazionale manageriale, grazie alla sua coscienziosa attenzione ai dettagli e alla sua leadership basata sull'umiltà e la flessibilità.

Una delle peculiarità del libro di Corinaldesi è l'enfasi posta sull'importanza dell'intelligenza emotiva nel contesto aziendale, come illustrato dalle teorie sociologiche di Goleman. Questo aspetto è fondamentale nell'ambito dell'efficacia organizzativa e nell'attuazione degli obiettivi aziendali. Marco Corinaldesi dimostra come la capacità di comprendere e gestire le emozioni, sia a livello personale che collettivo, sia un elemento cruciale per eccellere nel Facility Management.

Ma cosa rende davvero unico questo libro? È l'approccio pragmatico che offre, ponendo l'accento sull'applicazione pratica dei principi di gestione delle strutture. Attraverso un impegno instancabile nella risoluzione delle sfide più complesse, l'autore guida i lettori nella comprensione dei processi aziendali, migliorando il flusso di lavoro e l'efficienza complessiva del proprio team. La lettura, piacevole e scorrevole, prepara i professionisti del Facility Management a un'analisi approfondita delle strategie necessarie per eccellere in questo settore. Offre strumenti essenziali per padroneggiare il campo, affrontare sfide complesse, gestire progetti di ampio respiro e costruire squadre di successo. Grazie a Corinaldesi, i lettori saranno pronti a raggiungere nuovi traguardi di eccellenza nel loro percorso professionale.

In conclusione, nel panorama aziendale odierno, dove la competizione è feroce e le sfide sono sempre più complesse, l’opera di Marco Corinaldesi è fondamentale per chi desidera eccellere nel Facility Management. Il suo approccio meticoloso e le competenze avanzate offrono una guida preziosa per garantire il successo dell'intera operazione. Se siete pronti a fare il passo successivo nella vostra carriera, questo volume è il vostro miglior alleato.

