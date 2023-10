Economia Civile, da Assimoco nasce Ideerete: iniziativa a sostegno dell’Emilia Romagna alluvionata

Su questo fronte ci sono realtà come il Gruppo Assimoco, che da oltre 40 anni è la Compagnia assicurativa di riferimento del Mondo Cooperativo, con cui condivide storia e valori. Assimoco è anche la prima compagnia assicurativa italiana ad aver acquisito la qualifica di Società Benefit.

Per Assimoco la professione assicurativa non deve solo creare profitto, ma deve soprattutto rispondere ai reali bisogni di protezione delle persone e attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere della comunità e dei territori.

Essere Società Benefit orienta i comportamenti e le azioni di Assimoco per generare un benessere comune, porre al centro le persone e le loro necessità, sviluppare connessioni e coltivare relazioni. La partecipazione al Festival Nazionale dell’Economia Civile è, da questo punto di vista, sempre più preziosa e importante, sia per raccogliere nuove sfide, sia per raccontare i progetti in essere.

Nel 2023, per esempio, Assimoco ha dato vita a ideeRete per l’Emilia-Romagna che ha l'obiettivo di sostenere la ripresa delle attività ad alto impatto sociale a sostegno delle comunità e dei territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 510mila euro.

L’iniziativa è rivolta alla ripresa di servizi cruciali per il benessere delle comunità, erogati da Cooperative e Enti del Terzo Settore che offrono un sostegno alle persone e ai nuclei familiari in situazione di fragilità, la cui attività è stata interrotta o ha subito gravi danni in seguito all'alluvione.

Gli enti beneficiari del contributo sono stati individuati da un lavoro sinergico effettuato con il contributo dei principali attori del sistema cooperativo sul territorio e la rete dei Partner Intermediari di Assimoco.

La valutazione ha tenuto conto dell’impatto sociale apportato dall’ente sul territorio (età e fragilità dei beneficiari, numero degli utenti e copertura del servizio sul territorio) della gravità dei danni materiali subiti dall’alluvione (ammontare, entità e oggetto del danno), del senso d’urgenza rilevato e osservato sul territorio.