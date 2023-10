Economia. Fochesato, Presidente Manageritalia Veneto: “Per crescere servono il lavoro di donne e giovani, competenze e managerialità, ma soprattutto la concorrenza”

Nell’Assemblea tenutasi questo sabato a Mestre il Presidente Lucio Fochesato ha ribadito l’impegno di Manageritalia Veneto per aumentare la crescita strutturale e di qualità del territorio.

Venezia, 30 ottobre 2023 - “Stiamo crescendo come Pil, occupati e manager. Un buon punto di partenza, ma abbiamo tanto da fare e solo puntando su innovazione, qualità ed alto valore aggiunto potremmo aumentare l’occupazione, dare un lavoro dignitoso alle donne, ai giovani e ai troppi neet che comunque abbiamo. Per dare spazio e spinta a tutto questo serve più concorrenza in generale e soprattutto in alcuni comparti dei servizi, una concorrenza sana che premi chi è più capace di creare ricchezza e stare sul mercato grazie a veri vantaggi competitivi e non a dannose barriere corporative. Serve anche e soprattutto una crescita della managerialità nel sistema economico del nostro territorio”. Così Lucio Fochesato, presidente Manageritalia Veneto, ha concluso l’Assemblea dei manager del terziario della regione tenutasi sabato a Mestre al Museo M9 District con la partecipazione di economisti ed esperti che hanno stimolato la platea con dati e riflessioni sulla via per crescere.

Fochesato ha fatto riferimento ad alcuni dati che parlano chiaro. I dirigenti privati in Veneto sono cresciuti dell’8,2% nel 2021 (ultimo dato ufficiale Inps), con + 23,5% delle donne e +5,6% degli uomini, mentre a livello nazionale la crescita è stata del 5,4%, +13,5% le donne e +3,6% gli uomini. Una crescita importante visto il calo (-0,4%) verificatosi a partire dal 2008 in Regione. Resta comunque il fatto che le aziende con una vera gestione manageriale e manager esterni alla famiglia in Veneto e in gran parte d’Italia sono ancora troppo poche. Basta guardare al singolo dato riferito ai dirigenti privati che sono l’1% degli occupati a livello nazionale e solo lo 0,6% in Veneto, mentre in Lombardia siamo all’1,7% e in Emilia-Romagna allo 0,8%. Anche la presenza femminile tra i manager è scarsa. A fronte di un peso percentuale delle donne dirigenti pari al 20,5 in Italia, in Veneto siamo al 16,2%, con i due estremi di Venezia al 23,5% e Rovigo al 6,4%.

Dati più confortanti sul fronte lavoro, ma ancora troppo limitati per donne e giovani. Infatti, nel secondo trimestre del 2023 il tasso di disoccupazione in Veneto è risultato solo del 4,2% (7,6% in Italia), 5% per le donne e 3,7% per gli uomini. I Neet sono nel 2020, ultimo dato regionale disponibile, il 14,7% (23,3% a livello nazionale), 17% le donne e 12,5% gli uomini.

Quasi un centinaio tra manager e familiari erano i presenti al Museo M9 District di Mestre per l’Assemblea di Manageritalia Veneto. Nella parte statutaria, dopo la relazione del presidente Fochesato gli interventi dei vicepresidenti Manuel Modolo e Carlo Terrin. Interventi anche di Monica Nolo, presidente dell’Associazione Antonio Pastore, fondo contrattuale dei dirigenti del terziario in ambito previdenza e copertura rischi, e di Mario Mantovani, presidente Manageritalia nazionale.

Nella parte pubblica gli interessanti interventi “Osservatorio del Terziario Manageritalia: analisi del secondo trimestre 2023” con Emilio Rossi, direttore OTM e senior advisor Oxford Economics; “Scenario economico e competitività dell’Italia” con Andrea Beretta Zanoni, Ordinario di Economia Aziendale Università di Verona; “Costi e Opportunità della Transizione Energetica” con Demostenes Floros, analista geopolitico ed economico, Senior Energy Economist presso il CER, Centro Europa Ricerche.

