ERLING HAALAND NOMINATO BRAND AMBASSADOR DI MIDEA

MANCHESTER, Inghilterra, 22 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Midea, leader mondiale nella produzione di grandi e piccoli elettrodomestici, ha annunciato oggi che l'attaccante del Manchester City, Erling Haaland, sarà il suo Brand Ambassador a livello globale.

L'annuncio di oggi è la più recente estensione della partnership di successo tra Midea e il Manchester City, avviata nel gennaio 2020 e rinnovata nel maggio di quest'anno. Ad oggi, la partnership ha coinvolto milioni di fan in tutto il mondo con premiate attivazioni.

Per festeggiare la nomina di Erling a Brand Ambassador, Midea e il Manchester City hanno lanciato oggi una campagna video che dà vita al mantra del marchio, "make yourself at home", mostrando come l'uso da parte di Erling dei prodotti Midea in un ambiente casalingo lo aiutino a trovare l'equilibrio e la "potenza" necessaria per la sua seconda casa, l'Etihad Stadium.

Il brand leader del settore degli elettrodomestici continuerà a collaborare con il giocatore plurivincitore del City anche nelle prossime stagioni, creando una connessione tra i fan di Erling e i clienti Midea nonché gli appassionati di calcio di tutto il mondo, grazie a una serie di campagne e tramite merchandising esclusivo e altre attività digitali.

Erling Haaland ha dichiarato: "Midea è orgogliosa di essere partner del Manchester City e mi ha fatto piacere partecipare alle sue campagne nel periodo trascorso finora con il club. Ho notato il logo Midea nell'Etihad Stadium e dopo aver compreso le dimensioni e le ambizioni dell'azienda, sono veramente felice di diventarne Brand Ambassador. Il primo video che abbiamo girato alcune settimane fa è stato davvero divertente e non vedo l'ora di collaborare nuovamente nel prossimo futuro".

Eric Wang, Presidente della divisione Smart Home di Midea Group ha dichiarato: "Erling Haaland è un giocatore di spicco, noto in tutto il mondo e sempre al centro dell'attenzione. È molto umile, ma estremamente capace, e a 23 anni il suo pieno potenziale deve ancora rivelarsi del tutto, proprio come il nostro brand Midea. Siamo molto orgogliosi di iniziare oggi la nostra partnership con lui."

Midea e Midea Group

Midea è uno dei 10 brand della divisione Smart Home di Midea Group. Fondata nel 1968, quest'ultima è una delle società leader al mondo nell'hi-tech, classificata al 278° posto nell'elenco Fortune Global 500 per il 2023. Il business di Midea Group non si limita tuttavia alla produzione di elettrodomestici smart e dal 2021 le sue attività sono divise in cinque pilastri commerciali: "Smart Home", "Electro-Mechanical", "Building Technologies", "Robotics & Automation" e "Digital Innovation". Tutte le divisioni di Midea Group sono in costante sviluppo guidate da un solo credo: #HumanizingTechnology.

Midea si impegna a sviluppare soluzioni sorprendentemente confortevoli, adottando un approccio che pone al centro i consumatori, fornendo una risposta concreta ai loro bisogni. Esplorando e innovando costantemente per soddisfare le necessità future e in continua evoluzione, permette a ciascuno di loro di "sentirsi a casa".

I 40 impianti produttivi Midea in tutto il mondo e gli oltre 166.000 dipendenti in più di 200 paesi e regioni hanno generato nel 2022 un fatturato di oltre 51,39 miliardi di USD. I 31 centri di innovazione mondiale di Midea e il forte impegno nella ricerca e sviluppo hanno portato finora ad ottenere oltre 80.000 brevetti autorizzati.

