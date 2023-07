EUROBET (Gruppo Entain) presenta il suo terzo Report Integrato

Condivisi i risultati del piano triennale d’impatto 2020-2022 focalizzato su innovazione e sostenibilità

Roma 31 luglio 2023— Eurobet, azienda leader nel settore dell’intrattenimento, pubblica oggi il suo 3° Report Integrato, che segna la conclusione del primo ciclo di azioni e progetti della strategia triennale lanciata dall’azienda nel 2020, incentrata su una crescita sostenibile declinata nelle dimensioni ESG.

Innovazione e sostenibilità i principi cardine di questa strategia, che prevede le seguenti aree di azione:

• La promozione di un intrattenimento sano e di una cultura del gioco responsabile, lontana dagli eccessi, grazie a strumenti innovativi e responsabili per i clienti, come ad esempio il sistema di intelligenza artificiale chiamato ARC (Advanced Responsibility & Care).

• Il sostegno a diverse realtà associative impegnate quotidianamente in attività di inclusione e supporto alle categorie più fragili della popolazione, attraverso il CSR Award.

• La riduzione dell’impatto delle attività sull’ambiente tramite il progetto NetZero che mira ad azzerare le emissioni nette di carbonio in tutte le operazioni entro il 2035, specie nell’ambito di un concreto e misurabile efficientamento energetico.

"Prosegue e si consolida il nostro obiettivo di generare valore a lungo termine per tutti gli stakeholder e le comunità nelle quali operiamo unendo innovazione, responsabilità sociale e attenzione all'ambiente. La nostra visione è chiara: la crescita del settore dell’intrattenimento deve essere accompagnata da investimenti in innovazione e un forte focus sulla sostenibilità, creando un legame indissolubile tra crescita aziendale e benessere delle comunità locali e del territorio." Ha dichiarato Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del Gruppo Entain in Italia.

Gioco Sostenibile e Responsabile

La promozione del Gioco Sostenibile e Responsabile è cardine nella strategia che l’azienda persegue e pone particolare attenzione a quattro elementi fondamentali: la tutela dei clienti, la prevenzione del gioco patologico, l’educazione e la formazione degli stakeholder interni ed esterni, e un business guidato da innovazione e sostenibilità.

Eurobet investe continuamente in risorse e tecnologie per rendere la sua offerta sempre più responsabile e sostenibile, garantendo iniziative di informazione e prevenzione rivolte ai giocatori, agli esercenti e ai dipendenti, educando a comportamenti di gioco responsabile e garantendo gli strumenti per la gestione delle criticità legate al gioco.

L’offerta relativa agli strumenti di supporto nei confronti dei giocatori è stata ampliata, in particolare la attraverso partnership tra le società del Gruppo Entain e l’organizzazione Gordon Moody che, dal 1971, si occupa a livello internazionale di fornire servizi a supporto della dipendenza dal gioco. Tra le principali iniziative previste dall’accordo, una formazione specializzata sui temi del gioco responsabile e sugli effetti di derive di un gioco potenzialmente problematico che ha coinvolto circa il 60% della popolazione aziendale.

L’azienda crede fortemente che una formazione specifica destinata alle proprie persone debba essere parte centrale del suo impegno per il gioco responsabile.

Per questo motivo, nel 2022 i reparti aziendali maggiormente coinvolti hanno fruito di una formazione in presenza realizzata da professionisti specializzati, per fornire a tutto il personale strumenti atti a garantire la diffusione del concetto di gioco responsabile, con un focus dedicato al divieto di gioco ai minori.

Questo approccio virtuoso ha già portato al conseguimento di un importante risultato: la certificazione G4 erogata da Global Gambling Guidance Group, organizzazione dedicata ad affrontare le tematiche legate al gioco responsabile, ente promotore di un programma all'avanguardia di accreditamento per gli operatori del settore. La certificazione riconosce a Eurobet l’applicazione di strumenti e pratiche legati all’incentivazione del gioco responsabile e alla prevenzione dei fenomeni di dipendenza e ludopatia.

Altra importante iniziativa volta a proteggere i consumatori lanciata dal Gruppo Entain, a cui Eurobet appartiene, è l’Advanced Responsibility & Care Programme (ARC). A partire da dicembre 2022, alcune funzionalità del programma, che sfruttando l’intelligenza artificiale offre un supporto concreto ai giocatori potenzialmente a rischio di comportamenti dannosi per la loro salute, sono state applicate anche alla customer base di Eurobet.

Creazione di valore sociale e inclusione in azienda e nelle comunità locali

L’impegno di Eurobet per la creazione di valore sociale si concretizza sia all’interno che all’esterno dei confini aziendali. Ad esempio, in linea con una sempre maggiore attenzione ai temi della diversità e inclusione e delle pari opportunità in azienda, Eurobet ha aderito al progetto di Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che da oltre dieci anni si impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel nostro Paese. Parallelamente, sono stati organizzati degli incontri tra rappresentanti femminili delle società del Gruppo Entain volti ad un allineamento culturale e ad una progressiva crescita delle donne nei ruoli direzionali.

Altra iniziativa degna di nota dedicata ai dipendenti Eurobet, è un progetto di Reverse Mentoring avviato con l’obiettivo di valorizzare le diversità presenti in azienda e incoraggiare relazioni interpersonali basate sulla fiducia e sul rispetto, per creare valore condiviso, indipendentemente dall’età anagrafica e dalla generazione di appartenenza.

Con l’obiettivo di garantire un elevato livello di benessere dei dipendenti, l’azienda ha realizzato diversi progetti che supportano le sue risorse, tra cui il programma Wellbeing for Good in collaborazione con la Onlus Sport Senza Frontiere che ha coinvolto circa 400 dipendenti in allenamenti settimanali di Padel, yoga, running, calcetto, funzionale e difesa personale con trainer specializzati.

Rivolgendo la sua attenzione all’esterno, Eurobet offre un supporto concreto ai territori e alle comunità dove opera allo scopo di ridurre le diseguaglianze ponendo l’attenzione soprattutto nei confronti delle persone più fragili e a rischio di emarginazione sociale. Nel contesto di questo impegno si inserisce la prima edizione del CSR Award, tenutasi a dicembre 2022. L’iniziativa ha sostenuto 10 progetti di inclusione sociale attraverso lo sport presentati da associazioni del terzo settore attive su tutto il territorio italiano.

Attenzione all’ambiente e il progetto NetZero

Eurobet intende misurare e implementare azioni per mitigare il proprio impatto sull’ambiente, derivanti principalmente dai consumi energetici e dalle conseguenti emissioni di CO2. Dopo aver misurato la propria impronta di carbonio nel 2021, l’azienda ha condotto un'analisi più dettagliata nel 2022 riguardante la Carbon Footprint dell'Organizzazione (CFO). Questa analisi è stata accompagnata da un piano d'azione volto a ridurre le emissioni, il quale sarà integrato nella strategia di decarbonizzazione pianificata per il 2023, con un orizzonte temporale di tre anni. L’obiettivo ambizioso che l’azienda si è data rientra nel programma del Gruppo Entain di “impatto zero” della propria impronta di carbonio entro il 2035, 15 anni prima dell’obiettivo 2050 stabilito dagli accordi internazionali di Parigi.

Questo percorso virtuoso è già in essere: nel 2022 l’efficienza energetica dell’azienda è infatti aumentata, come testimoniato dall’indice di intensità energetica che è sceso al valore di 5,8 rispetto al 6,77 del 2021. L’indice rapporta i consumi di energia elettrica dell’azienda ai suoi ricavi, e certifica che al crescere del fatturato di Eurobet (€470M nel 2022 vs €371M nel 2021) è corrisposta una parallela diminuzione del suo consumo totale di energia.

Eurobet Italia

Eurobet Italia S.r.l., con sede principale in Roma, è un concessionario di Stato per la raccolta di giochi e scommesse; svolge la sua attività attraverso una rete di circa 1.000 punti vendita distribuiti sull’intero territorio nazionale nonché attraverso il canale online. Nata nel 1995, oggi è parte del Gruppo Entain PLC quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 25.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brands iconici nel mondo dei giochi, sia online che nelle migliaia di punti della propria rete fisica.