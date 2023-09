Eurolls cresce nel mondo e punta ai 100 milioni di ricavi per il 2024

Attimis (Udine), 07 settembre 2023 - Egitto, Cina, India, e naturalmente Stati Uniti. Sarà un autunno all'insegna della promozione sui mercati internazionali in vista di un 2024 di crescita: sono le previsioni per Eurolls, azienda specializzata nella produzione di rulli e accessori per l'industria del tubo e del filo. Il gruppo friulano, dal 2014 impegnato nella internazionalizzazione, continua a partecipare alle primarie ferie globali del settore, come sempre in autonomia. Obiettivo: far conoscere i prodotti innovativi, creati in esclusiva.

Il 2023 è stato, per il management e il commerciale dell'azienda, un anno di produzione e di promozione. "Abbiamo partecipato con soddisfazione alle principali fiere in Italia, come 'Fornitore Offresi', 'Mecspe', 'Mecfor', - spiega Renato Railz, fondatore e Ceo - e concluderemo l'anno con 'Cibus Tec' a Parma e con 'SamuMetal' a Pordenone". Nel frattempo, si organizzano gli stand Eurolls nelle prime esposizioni di produzione industriale del 2024: 'Wire & Tube' del Cairo e 'Wire & Cable' di Shangai.

"Più prossimi - aggiunge Railz - sono gli appuntamenti di Chicago, con 'Fabtech' e l'interessantissimo mercato di New Delhi 'Cable & Wire'.

Il 2023 si chiuderà, secondo le previsioni del Ceo, con un fatturato di circa 75 milioni di euro, puntando ai 100 milioni per il 2024. "La crescita c'è stata, è costante dal 2019, e nel 2022 ha accelerato. Il prossimo traguardo, per noi, è stabilizzare questi straordinari risultati e continuare ad innovare, senza dimenticare i prodotti tradizionali che continuano a richiederci in tutti i continenti".

La realtà economica e finanziaria non è semplice, al momento: "Il mercato del nostro settore è calmo, oserei dire quasi stanco, a causa dell'instabilità politica a livello internazionale, della guerra, perciò occorre difendere le posizioni e avere il coraggio di investire e innovare". Ed Eurolls lo farà in grande: "Cresceremo sia in Italia sia negli USA. In Friuli si aggiungerà un secondo sito produttivo a Resia, dove produciamo lame da taglio. Il progetto più ambizioso per noi però sono gli Stati Uniti, dove i clienti ci chiedono più presenza, anche sul piano della produzione". Quella che Railz definisce come "terra promessa" è il Texas, un mercato promettente, ma che cura da anni con "un lavoro silente, costante e impegnativo".

Oltreoceano, e non solo, sbarcheranno i nuovi prodotti Eurolls, frutto dell'impegno de reparto R&D: si tratta dei cosiddetti 'materiali del futuro', basati sul carbonio, sul cromo, sul titanio, capaci di garantire l'efficacia nella meccanica con un peso contenuto. Solo per lo sviluppo dei prodotti più nuovi per i rivestimenti, Eurolls investirà 2 milioni di euro.

Ufficio stampa TiLancio - Via Caserma 18 - 33010 Resia (Udine)

339 8093543