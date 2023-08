Eurospin Online Store, un’eccellenza nel settore eCommerce No Food

Milano, 4 agosto 2023. Appartenente al Gruppo Eurospin, Eurospin Online Store si distingue nel panorama dell'e-commerce non alimentare. Da prodotti per l'arredamento di interni all'elettronica, passando per il bricolage e i giocattoli, l'assortimento è notevole. Grazie all’attenzione verso la qualità, alle offerte periodiche e ai prezzi competitivi, ha guadagnato la fedeltà di innumerevoli clienti, come dimostrano i numerosissimi feedback positivi.

L’obiettivo di Eurospin Online Store è quello di offrire ai propri clienti una shopping experience di qualità, fornendo un’ampia selezione di prodotti al miglior prezzo. Il portale digitale, semplice e intuitivo da utilizzare, si struttura in diverse sezioni.

Con un click su “Casa” è semplice individuare mobili per diverse stanze, dal bagno al soggiorno, capaci di ottimizzare gli spazi a disposizione. A ciò si uniscono strumenti per cucinare, articoli tessili, nonché soluzioni dedicate all’allestimento del proprio ambiente di lavoro.

Spazio a dispositivi elettronici ed elettrodomestici, quali computer, televisioni, forni a microonde, ventilatori, notebook e robot da cucina. Mentre per gli amanti del bricolage sono disponibili tantissimi strumenti per effettuare piccole o grandi attività di manutenzione alla casa e al giardino.

Un’ampia porzione del catalogo include numerose soluzioni per godersi in totale tranquillità il proprio tempo libero. Oltre a piscine e gazebi pieghevoli, s’incontrano anche sdraio da giardino con cuscini e parasole, robuste e resistenti agli agenti atmosferici, oppure eleganti modelli di divano da giardino e set di salottino da esterno completi.

Quanti decidono di acquistare su Eurospin Online Store possono beneficiare di diversi vantaggi. Per cominciare, nell’eventualità di richieste, domande o bisogno di indicazioni viene garantita un’assistenza telefonica dedicata, fornita da un team di professionisti. Il servizio è accessibile dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00.

Sono inoltre attive numerose offerte esclusive online, che portano ad un concreto risparmio. Il cliente, in aggiunta, può decidere se acquistare i propri prodotti sull’e-commerce e riceverli comodamente a casa in tempi brevi, oppure approfittare del servizio “Clicca E Ritira”. In questo caso, dopo aver ordinato gli articoli desiderati su Eurospin Online Store, è sufficiente recarsi presso il proprio Punto Vendita di fiducia per il ritiro.

Le modalità di pagamento implementate sono sinonimo di massima sicurezza e trasparenza: carta di credito, carta prepagata, Postepay e PayPal. A conferma dell’elevata qualità degli articoli acquistabili online e della convenienza garantita dalla shopping experience giungono le oltre 8.300 recensioni dei clienti verificate da Trustpilot.