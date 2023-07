Fast: come Farmacie Italiane ha rivoluzionato il delivery farmaceutico

Milano, 20 Giugno 2023. Velocità e vicinanza al cliente. Sono questi i due capisaldi al centro del nuovo progetto del Gruppo Farmacie Italiane, punto di riferimento e leader del settore farmaceutico, che, attraverso il suo e-commerce Farmacia Loreto ha messo a disposizione della propria clientela un servizio denominato “Fast” destinato a rivoluzionare il comparto, svolgendo anche il ruolo di apripista in altri settori merceologici.

Da sempre impegnato nel consolidare l’omnicanalità e con uno sguardo rivolto costantemente verso l’innovazione, il gruppo italiano, comprendendo l’importanza di essere smart e di rispondere prontamente alle esigenze della società odierna, ha voluto realizzare un servizio di consegna veloce attraverso il quale portare i propri prodotti entro 90 minuti dall’ordine, annullando di fatto le differenze che esistono tra il mondo fisico e quello digitale.

Un nuovo modo di intendere il rapporto con il cliente e di essere in linea con i cambiamenti di abitudini negli acquisti online.

Vediamo come funziona.

Cos’è e come funziona il servizio Fast di Farmacie Italiane

Il servizio di consegna rapida Fast di Farmacie Italiane, come suggerisce il nome, punta tutto sulla velocità e sulla soddisfazione del cliente. Disponibile sull’e-commerce ufficiale del Gruppo, www.farmacialoreto.it, con Fast si ha la sicurezza di ricevere a casa i prodotti selezioni nello store online entro 90 minuti dall’ordine effettuato.

Per poter usufruire di tale opportunità basta effettuare il login all’interno del sito, consultare la scheda del prodotto desiderato e verificare che sia presente il pulsante Fast e, una volta cliccato, inserire il proprio CAP. Istantaneamente il sistema darà responso sulla disponibilità o meno del prodotto nei punti vendita limitrofi alla propria zona e confermerà o meno il servizio, evidenziato dalla diversa colorazione dell’icona, che sarà verde nel caso di esito positivo, rosso in caso di indisponibilità e arancione quando se ne potrà usufruire in modo parziale. In questa ultima ipotesi, al costo del servizio sarà aggiunto una piccola spesa aggiuntiva per la spedizione standard.

Ad oggi il servizio è attivo a Milano, Roma, Bologna, Parma, Napoli, Genova, Pescara, Catania, Siracusa e Palermo, ma l’obiettivo a breve termine è di estendere la rete di consegna su tutto il territorio italiano, comprese le zone più difficili da raggiungere, e di renderlo disponibile per un numero sempre crescente di prodotti, come sottolineato dal Ceo di Farmacie Italiane, Umberto Gallo: “È una maglia logistica piuttosto complicata, ma in alcuni casi riusciamo anche a consegnare in tempi più brevi. I numeri che stiamo già raggiungendo sono interessanti, perché arrivano poco sotto i 1000 ordini al giorno, nonostante il servizio sia partito in sordina, proprio per la complessità logistica. L’obiettivo per il futuro è coprire nei prossimi anni l’intero territorio nazionale, anche le zone disagiate. Ad oggi sono disponibili 27mila referenze su 170 mila disponibili sul sito di e-commerce. Puntiamo ad arrivare a 50mila in breve tempo.”

Il costo di Fast è molto ridotto, 6,99 euro per coloro che vogliono ricevere i prodotti entro i 90 minuti, 4,99 euro per le consegne in giornata. Per gli ordini superiori ai 49,90 euro, attualmente in offerta a 29,90 euro invece, il cliente potrà usufruirne in modo totalmente gratuito.

Chi sono il Gruppo Farmacie Italiane

Il Gruppo Farmacie Italiane nasce nel 2018 con l’acquisizione di 10 farmacie e 12 parafarmacie a Roma e dell’ecommerce con sede a Napoli farmacialoreto.it da parte del fondo F2i SGR, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali strategici, e in breve tempo diventa un punto di riferimento del settore farmaceutico, con una mission e una vision basate sull’innovazione e sulla massima attenzione nei confronti del consumatore.

Ad oggi Farmacie Italiane può contare 50 farmacie e 10 parafarmacie fisiche dislocate su tutta la Penisola, in particolare in Lombardia, Lazio, Sicilia, Campania, Emilia-Romagna, Veneto e Liguria, alle quali si aggiunge lo shop online di farmacia loreto, uno dei portali maggiormente visitati per chi è alla ricerca di medicinali da banco, prodotti per la cosmesi, dispositivi medici e integratori alimentari.

Il fatturato medio di ogni store fisico è di circa 3,7 milioni di euro all’anno mentre complessivamente nel 2022 il Gruppo ha raggiunto circa i 300 milioni di euro, dando lavoro a oltre 800 dipendenti, con una grande attenzione alle pari opportunità, con livelli di occupazione femminile pari al 75%.

L’importanza di sviluppare e ricercare sempre nuove soluzioni in ottica cliente, li ha portati a consolidare l’aspetto relativo all’omnicanalità e alla creazione di un rapporto vero con il proprio pubblico anche nell’ambiente digitale.

Oltre al recente servizio Fast, infatti, Farmacie Italiane lo scorso novembre ha lanciato il progetto del Live-Shopping, dirette streaming durante le quali esperti del settore illustrano le caratteristiche dei prodotti e interagiscono in tempo reale con i clienti collegati, così da assisterli in un acquisto pienamente informato e consapevole.

Sito web: farmacialoreto.it