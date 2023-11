Fotoregali.com, centinaia di idee regalo natalizie originali per sorprendere nella festività più amata dell’anno

Milano 27 novembre 2023. Mancano ormai pochissime settimane a Natale e, chi non se lo fosse ancora chiesto, dovrebbe iniziare a domandarsi quale pensierino scegliere per un’amica, per il papà, la mamma o una persona speciale. Quanti desiderano trovare un’idea originale e significativa, non potranno che apprezzare l’offerta di Fotoregali.com. L’e-commerce, in vista del 25 dicembre, propone tantissimi articoli, dalle divertenti palline di Natale personalizzate alle agende. Il loro punto di forza? Oltre ad essere realizzati artigianalmente e stampati in HD, sono completamente personalizzabili, utilizzando le proprie fotografie.

Attivo nel settore dal 2006, Fotoregali.com è il primo store digitale che ha portato in esclusiva la stampa su Canvas online nel nostro Paese. In questo modo, è riuscito ad affermarsi come un prestigioso punto di riferimento nel settore della stampa di immagini su materiali speciali sull’intero territorio nazionale.

La realtà italiana, del resto, ha dato forma ad una proposta completa, dove figurano oltre 500 prodotti personalizzabili. Si va, ad esempio, dalla classica e sempre apprezzata stampa su tela alle cover per smartphone e tablet, passando per t-shirt, zerbini, portachiavi, calamite o borracce.

In vista del Natale, chiaramente, è stata creata un’apposita sezione con tantissime idee regalo speciali, per sorprendere le persone più care. Tra le molteplici opzioni possiamo ricordare i calendari personalizzati, magari da customizzare con le foto dei propri figli, oppure ancora cuscini, tazze per la colazione, album fotografici, grembiuli da cucina o morbide coperte personalizzate.

Una volta trovato il gadget perfetto, che risponde alla perfezione alle proprie richieste, è possibile passare alla fase di personalizzazione. Dopo aver caricato online la propria fotografia, l'utente ha l'opportunità di aggiungere scritte, dediche, loghi o clip-art. A questo punto, i grafici del team aziendale analizzano le immagini, così da correggere eventuali difetti e regolare la luminosità. Al termine del processo viene fornita un'anteprima in 3D gratuita.

Tutti i prodotti disponibili online sono caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ma a ciò si uniscono anche le riduzioni del 30%, attive su un'ampia porzione dell'offerta. Naturalmente, in caso di difficoltà, di domande o bisogno di assistenza, è sempre disponibile un preparato servizio di customer care, raggiungibile tramite numeri telefonici e WhatsApp, pronto a fornire consigli e indicazioni.

Conclusa la fase di personalizzazione, è possibile procedere con il pagamento. Le modalità implementate da Fotoregali.com sono garanzia di protezione e massima sicurezza: PayPal, bonifico bancario, carta di credito e contrassegno.

Rapide sono anche le spedizioni. Nel nostro paese si realizzano in appena 24/48 ore e sono portate a destinazione da corrieri esperti e affidabili. Senza scordare, poi, che i costi di consegna si azzerano in caso di importi superiori a 39 euro.

Terminano l'esperienza su Fotoregali.com ulteriori vantaggi. La speciale promo “Porta un amico”, ad esempio, permette sia a chi è già cliente che ai nuovi iscritti di ricevere dei buoni di credito. È prevista, infine, anche la possibilità di acquistare dei buoni regalo.

Grazie a Fotoregali.com trovare il perfetto regalo di Natale diventa un'esperienza semplice. Non lasciarti sfuggire gli sconti attivi e scegli un pensiero speciale che sappia far battere il cuore!