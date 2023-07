FreeMove Alliance nomina il nuovo direttore generale

Selma Avdagic Tisljar prende le redini mentre FreeMove celebra il suo 20° anniversario

AMSTERDAM, 3 luglio 2023 /PRNewswire/ -- FreeMove Alliance, l'alleanza per le telecomunicazioni mobili tra Deutsche Telekom, Orange, TIM e Telia, ha scelto Selma Avdagic Tisljar come nuovo Direttore Generale, con effetto immediato. La sua nomina coincide con il 20° anniversario dell'Alleanza e segnala un forte messaggio di continuazione della leadership dell'Alleanza poiché FreeMove serve con orgoglio più di 500 società multinazionali, vantando un tasso di fidelizzazione dei clienti molto superiore alla media.

La sig.ra Avdagic Tisljar continuerà a fornire una direzione lungimirante e un approccio coordinato per FreeMove Alliance. I suoi obiettivi principali nel suo nuovo ruolo sono guidare l'innovazione, interagire con clienti e partner e garantire il successo dei servizi recentemente lanciati da FreeMove. Questi includono lo sviluppo di un approccio comune sulle reti di campus 5G, nonché sui servizi di collaborazione e comunicazione mobili. Nel 2022, l'Alleanza ha anche introdotto un hub automatizzato che interconnette i membri dell'Alleanza, FreeMove Automation Solution. FreeMove Automation Solution permetterà ai clienti Multinazionali gestire in modo trasparente i suoi servizi di connettività mobile attraverso il suo ITSM in tutta la footprint di FreeMove.

"Sono lieta di entrare in FreeMove in un momento così entusiasmante per questa organizzazione e desidero unirmi ai consigli di amministrazione e di supervisione di FreeMove per ringraziare il mio predecessore Lazaro Fernandez per aver incarnato il vero spirito dell'Alleanza e per le sue prestazioni eccezionali, l'eccellenza operativa, e profondo impegno per migliorare e sviluppare FreeMove", afferma Avdagic Tisljar. "Durante il suo mandato, FreeMove ha continuamente innovato il proprio modello di servizio per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e intendo basarmi su questa nozione per il futuro".

"Con una presenza in oltre 100 paesi, FreeMove Alliance offre alle multinazionali il vantaggio di accedere a una rete affidabile di operatori nazionali con un impegno condiviso per la qualità del servizio", aggiunge Lazaro Fernandez. "Mi sento fortunato per aver avuto l'opportunità di essere al timone di un'organizzazione così unica nel mercato delle telecomunicazioni e sono fiducioso che la preziosa esperienza di Selma la porterà a livelli ancora più alti".

Iniziando oggi il suo nuovo ruolo, Avdagic Tisljar è stata in precedenza responsabile della gestione dei servizi internazionali presso Deutsche Telekom. Le sue responsabilità più recenti hanno incluso la gestione E2E di accordi internazionali, la guida dello sviluppo della piattaforma IT per l'automazione dei processi e la fornitura di eccellenti esperienze ai clienti. È una dirigente aziendale internazionale altamente qualificata che ha lavorato in diverse posizioni di leadership presso Deutsche Telekom, la sua controllata croata Hrvatski Telekom, nonché la società di consulenza gestionale Deloitte.

Avdagic Tisljar risponderà al Supervisory Board di FreeMove Alliance, composto da Martin Knauer (Deutsche Telekom), Valérie Cussac (Orange), Antonio Morabito (TIM) e Pernilla Wikman (Telia). Diventa il quinto General Manager di FreeMove e succede a Lazaro Fernandez (Orange) che ha ricoperto con successo il ruolo negli ultimi 5 anni. Il signor Fernandez continuerà la sua carriera nel campo della trasformazione all'interno del gruppo Orange.

Fondata nel 2003, FreeMove Alliance è l'alleanza per le telecomunicazioni mobili tra Deutsche Telekom, Orange, TIM e Telia. Funge da hub di servizi mobili che aiuta le 500 maggiori multinazionali presenti in Europa a ottimizzare i loro investimenti nella connettività mobile offrendo accesso globale alle reti più affidabili attraverso un punto centrale di gestione. La missione di FreeMove è promuovere il potere della mobilità globale consentendo la collaborazione tra aziende multinazionali e operatori locali. Offre la migliore connettività sul 90% della sua impronta attraverso le reti pluripremiate dei suoi membri e partners, supporto account dedicato e servizi a valore aggiunto in più di 100 paesi.

