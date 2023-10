Gallina (Sportmarket Srl): “Sci alpino, sci alpinismo e snowboard, da 50 anni al servizio di atleti professionisti e appassionati”

Cornuda, il negozio punta su consulenza nella scelta e personalizzazione dei prodotti: scarponi su misura con il bootfitting

Treviso, 25/10/2023 - La passione per lo sport per i Gallina è una questione di famiglia, ormai da mezzo secolo. Sportmarket, il negozio di Cornuda, in provincia di Treviso, punto di riferimento indiscusso per appassionati e atleti, festeggia i suoi primi cinquant’anni. Tanto è passato dal 1973, quando Sergio Gallina e la moglie Anna aprirono l’attività, oggi gestita dai loro figli Andrea, Maico e Alberto, tutti e tre maestri di sci.

Sci alpino e sci alpinismo, snowboard e freeride, ma anche trekking, trail running, paddle e tennis, nei 2.000 metri quadri di Sportmarket è possibile trovare materiale e accessori per tutti gli sport di montagna. Il tratto che li contraddistingue? Sicuramente la preparazione e la capacità di consigliare i prodotti più adatti alle esigenze e alle caratteristiche di ogni sportivo, che sia professionista, appassionato o alle prime armi.

“La consulenza e la possibilità di personalizzare i capi e gli accessori acquistati sono due degli aspetti a cui teniamo di più” spiega Andrea Gallina, che porta l’attenzione in particolare sulla lavorazione dello scarpone da sci ‘bootfitting’ e la personalizzazione di soletta e calzatura: “Attraverso lo scanner 3D è possibile ricostruire la conformazione del piede, realizzare la cosiddetta ‘soletta sportiva’, da utilizzare in diversi tipi di scarpa, e, se necessario, intervenire su sci e scarponi per modifiche specifiche”. Servizi, questi, che solitamente sono richiesti dagli atleti professionisti, ma che sono disponibili per tutti gli utenti direttamente in negozio.

Senza dimenticare la comodità di poter trovare in un unico punto vendita tutto ciò di cui uno sportivo ha bisogno, dall’abbigliamento tecnico all’attrezzatura per ogni singola disciplina, senza doversi spostare da un posto all’altro. A fare di Sportmarket una tappa fissa per tanti appassionati di sport del Nord Italia, però, è anche l’impegno costante nell’organizzazione di eventi e nell’insegnamento degli sport invernali. Il loro The Blast snowboard club, per esempio, è lo snowboard club più grande d’Italia: in stagione ogni domenica porta in pista oltre 1.000 appassionati. Autodrive Ski Cup, che nasce anche dall’impegno dei fratelli Gallina, invece, è un circuito di gare di sci alpino non professionistico gestito insieme ad altri sci club, mentre l’Agonistica Sportmarket si occupa di agonismo e di attività competitive di tutte le categorie giovanili. Sportmarket, quindi, è molto di più di un negozio: è un punto di riferimento per tutti gli sportivi e gli appassionati di sport invernali. Ed è proprio con loro che la famiglia Gallina ha festeggiato il cinquantesimo compleanno del suo negozio, con un evento che è stato anche l’occasione per conoscere le ultime novità nel campo di equipaggiamento e accessori in vista dell’inizio della stagione invernale.

