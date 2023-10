Gli scarponi da alpinismo e la loro importanza

Milano, 17/10/2023 - La montagna richiama ogni anno numerosi appassionati, grazie al fascino delle sue vette innevate. Fra le innumerevoli attività che possono essere svolte in questi luoghi magici, la scalata di pareti esposte e ghiacciai, è sicuramente una delle più adrenaliniche.

Per divertirsi in totale sicurezza, gli scalatori hanno bisogno non solo dell’attrezzatura adatta, ma spesso sono anche alla ricerca di una scarpa tecnica che offra elevate prestazioni e che duri nel tempo. Ecco perché è necessario indossare i migliori scarponi da alpinismo sul mercato; ciò consente una scalata più sicura e confortevole, oltre che essere un ottimo investimento per il futuro.

Ma perché queste calzature sono così importanti?

Vediamo assieme le caratteristiche che rendono gli scarponi da alpinismo una delle priorità, in fatto di attrezzatura, per gli scalatori.

●Aderenza e trazione: garantiscono presa su differenti superfici, come roccia, neve. Ciò è possibile grazie alle speciali suole, con tasselli che permettono di affrontare anche terreni ripidi e scivolosi. Se si prevede di attraversare un ghiacciaio, i ramponi sono indispensabili.

●Stabilità: la struttura e l’allacciatura alta forniscono supporto alla caviglia, prevenendo possibili torsioni, specie quando il terreno non è regolare.

●Protezione: l'isolamento termico e l’impermeabilità, permettono ai piedi di restare asciutti e al caldo anche in presenza d’intemperie. Inoltre, il fascione protettivo offre riparo da impatti con pietre o altri oggetti appuntiti che potrebbero causare lesioni.

Oltre agli aspetti principali, ce ne sono altri che fanno di questo tipo di calzatura tecnica un prodotto fondamentale. Vedendo una calzatura così robusta si potrebbe pensare che sia pesante; in realtà, gli scarponi da alpinismo moderni sono appositamente studiati per essere leggeri, così da consentire a chi li indossa una maggiore facilità nella camminata anche dopo diverse ore.

Un accadimento piuttosto ricorrente tra chi frequenta gli ambienti alpini riguarda la sudorazione dei piedi la quale, specie dopo lunghe traversate, può portare a un'irritazione della pelle e cattivo odore. Grazie alla traspirabilità degli scarponi, si previene l’accumulo di umidità, mantenendo così la calzatura sempre nelle condizioni ottimali.

Le peculiarità elencate in questo articolo rendono gli scarponi da alpinismo assolutamente da inserire nella lista dell’equipaggiamento di ogni scalatore, per l’importanza che essi ricoprono. Indossarli significa prepararsi nel migliore dei modi a vivere le sfide ad alta quota.

Contatti:

website https://it.scarpa.com/

email info@scarpa.net

Facebook https://www.facebook.com/Scarpa.Spa

Instagram https://www.instagram.com/SCARPAspa/