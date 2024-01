Gruppo Santamaria, con l’impiego dell’intelligenza artificiale vantaggi per chi cerca un prestito

L’IA diventa strumento di supporto essenziale sia per gli operatori del settore che per la clientela. Emblematico il caso del gruppo finanziario con sede operativa a Catania

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore finanziario

Catania, 15 gennaio 2024.L'intelligenza artificiale (IA) sta apportando cambiamenti significativi in tutti i settori, compreso quello finanziario. Grazie alla sua capacità di gestire grandi quantità di dati e di elaborarli in modo rapido, l'IA può semplificare e velocizzare i processi lavorativi, con benefici sia per le aziende che per i clienti.

Un esempio di come l'IA sta cambiando il settore finanziario è il Gruppo Santamaria, società per azioni con sede legale a Milano e presenza operativa a Catania, specializzata nella cessione del quinto. Grazie a un sistema ribattezzato "Argoritmo", il gruppo guidato dall'amministratore delegato Agata Fichera è in grado di semplificare e velocizzare l'erogazione dei prestiti.

Argoritmo raccoglie i dati necessari in modo preciso ed efficiente, consentendo al consulente umano di concentrarsi sulla parte strategica della trattativa. Inoltre, l'IA è in grado di selezionare i requisiti del cliente in modo mirato, identificando le esigenze specifiche delle persone e suggerendo soluzioni su misura.

Questo approccio personalizzato garantisce che i clienti ricevano esattamente ciò di cui hanno bisogno, risparmiando sui tempi di attesa e garantendo, inoltre, spese di gestione decisamente inferiori rispetto al mercato.

Il Gruppo Santamaria S.p.A. può completare le pratiche per i dipendenti statali in soli 20 giorni, tempistica che per i pensionati si riduce addirittura a 7-8 giorni lavorativi. Questa efficienza è cruciale quando si tratta di affrontare situazioni finanziarie urgenti.

Inoltre, l'utilizzo dell'IA ha permesso al Gruppo Santamaria S.p.A. di abbattere i costi di distribuzione dei finanziamenti, arrivando persino al dimezzamento dei costi fissi. Questo ha permesso di scontare il costo per pratica a favore di un grande risparmio per famiglie, dipendenti statali e pensionati.

La combinazione tra competenza umana e tecnologia avanzata sta ridefinendo il futuro del settore finanziario. Il Gruppo Santamaria è in prima linea nell'abbracciare l'IA per l'erogazione di servizi più rapidi e precisi.

CONTATTI: Sito web https://grupposantamaria.com/